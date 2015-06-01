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Un séchage doux et puissant
Le sèche-cheveux Philips Essential offre 1 600 W de puissance de séchage, tandis que son réglage de température ThermoProtect préserve vos cheveux. Facile à utiliser avec ses 3 combinaisons température/vitesse, ainsi que sa touche air froid.Voir tous les avantages
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Ce sèche-cheveux de 1 600 W produit un flux d'air optimal, pour des résultats exceptionnels tous les jours.
La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le respect du cheveu en plus.
Le concentrateur permet d'obtenir un flux d'air précis, pour retoucher et styliser votre coiffure avec précision.
Ce sèche-cheveux offre 3 combinaisons température/vitesse pour obtenir simplement et rapidement le style idéal.
La touche air froid permet d'obtenir un jet d'air froid, indispensable pour fixer et finaliser votre coiffure.
La base du manche est munie d'un anneau de suspension en caoutchouc utile pour un rangement facile, aussi bien à la maison qu'à l'hôtel.
Poids et dimensions
Spécificités techniques
Caractéristiques
Entretien
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