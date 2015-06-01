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  • Un séchage doux et puissant Un séchage doux et puissant Un séchage doux et puissant

    Essential Sèche-cheveux

    BHD002/00

    Un séchage doux et puissant

    Le sèche-cheveux Philips Essential offre 1 600 W de puissance de séchage, tandis que son réglage de température ThermoProtect préserve vos cheveux. Facile à utiliser avec ses 3 combinaisons température/vitesse, ainsi que sa touche air froid.

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    Essential Sèche-cheveux

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    Un séchage doux et puissant

    • 1 600 W
    • Fonction ThermoProtect
    • 3 combinaisons température/vitesse
    1 600 W de puissance de séchage

    1 600 W de puissance de séchage

    Ce sèche-cheveux de 1 600 W produit un flux d'air optimal, pour des résultats exceptionnels tous les jours.

    Réglage de température ThermoProtect

    Réglage de température ThermoProtect

    La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le respect du cheveu en plus.

    Concentrateur de 20 mm pour un flux d'air précis

    Concentrateur de 20 mm pour un flux d'air précis

    Le concentrateur permet d'obtenir un flux d'air précis, pour retoucher et styliser votre coiffure avec précision.

    3 combinaisons température/vitesse

    3 combinaisons température/vitesse

    Ce sèche-cheveux offre 3 combinaisons température/vitesse pour obtenir simplement et rapidement le style idéal.

    Air froid pour fixer votre coiffure

    Air froid pour fixer votre coiffure

    La touche air froid permet d'obtenir un jet d'air froid, indispensable pour fixer et finaliser votre coiffure.

    Anneau de suspension pratique pour le rangement

    Anneau de suspension pratique pour le rangement

    La base du manche est munie d'un anneau de suspension en caoutchouc utile pour un rangement facile, aussi bien à la maison qu'à l'hôtel.

    Spécificités Techniques

    • Poids et dimensions

      Taille du produit
      274 x 78 x 174 mm
      Poids du produit (sans l'emballage)
      425 g

    • Spécificités techniques

      Longueur du cordon
      1,8  m
      Couleur/finition
      ABS ultra-brillant et mat
      Tension
      220-240 V
      Puissance consommée
      1 600  W
      Fréquence
      50-60  Hz
      Moteur
      Moteur DC

    • Caractéristiques

      Anneau de suspension
      Oui
      Nombre d'accessoires
      1
      Embout/concentrateur
      Oui
      Touche air froid
      Oui

    • Entretien

      Garantie internationale de 2 ans
      Oui

    Badge-D2C

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