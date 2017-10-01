Tout ce dont vous avez besoin pour des boucles souples

Il n'a jamais été aussi simple de créer de magnifiques boucles. Il vous suffit d'enrouler vos mèches de cheveux pour obtenir le style bouclé dont vous avez toujours rêvé. Le revêtement céramique apporte de la brillance aux cheveux, pour une coiffure souple, chic et pleine de vie.