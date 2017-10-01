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BHB862/00
Tout ce dont vous avez besoin pour des boucles souples
Il n'a jamais été aussi simple de créer de magnifiques boucles. Il vous suffit d'enrouler vos mèches de cheveux pour obtenir le style bouclé dont vous avez toujours rêvé. Le revêtement céramique apporte de la brillance aux cheveux, pour une coiffure souple, chic et pleine de vie.
Fer de 16 mm
Température de 200°C
Revêtement en céramique
Avec le boucleur d'un diamètre de 16 mm, créez des boucles et des anglaises pleines de vie, pour un style jeune et joyeux.
Le revêtement en céramique permet une distribution uniforme de la chaleur et protège les cheveux, qui sont alors plus doux et brillants.
La température élevée de 200 °C garantit des résultats parfaits tout en protégeant les cheveux.