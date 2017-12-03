BG3010/15
Tondeuse corps confortable, sans danger même sous la ceinture
The Series 3000 is designed to power through hair, without compromise on skin comfort. Use the skin friendly shaver with countour following 2D technology or trim by clicking on the 3mm length comb.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La tête de rasage est dotée de bords arrondis brevetés et d’une grille hypoallergénique pour protéger votre peau des coupures et des irritations pendant le rasage.
Coupez les poils qui poussent dans n'importe quelle direction grâce à la tondeuse bidirectionnelle et au sabot de 3 mm. Il est recommandé de pré-tailler les poils les plus épais.
Votre tondeuse corps utilisable sous l’eau est entièrement étanche. Vous pouvez donc l’utiliser sous la douche comme en dehors et la nettoyer facilement. Pour des résultats optimaux, passez-la sur vos poils secs avant de vous doucher.
Une batterie rechargeable très puissante pour entretenir tout le corps, avec 50 minutes d’autonomie.
Votre tondeuse corps est facile à tenir et à manipuler, grâce à son manche ergonomique en caoutchouc permettant une coupe plus maîtrisée.
Tous nos produits de soin corporels sont conçus pour durer. Ils bénéficient d’une garantie de 2 ans et ne nécessitent aucune lubrification.
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