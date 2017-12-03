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  • Tondeuse corps confortable, sans danger même sous la ceinture Tondeuse corps confortable, sans danger même sous la ceinture Tondeuse corps confortable, sans danger même sous la ceinture

    Bodygroom series 3000 Tondeuse aine et corps étanche

    BG3010/15

    Tondeuse corps confortable, sans danger même sous la ceinture

    The Series 3000 is designed to power through hair, without compromise on skin comfort. Use the skin friendly shaver with countour following 2D technology or trim by clicking on the 3mm length comb.

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    Bodygroom series 3000 Tondeuse aine et corps étanche

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    Tondeuse corps confortable, sans danger même sous la ceinture

    Technologie de suivi des contours 2D respectueuse de la peau

    • 1 sabot clipsable, 3 mm
    • Rasoir 2D avec suivi des contours
    • 50 min d'autonomie
    Un rasage sûr et confortable sur votre peau délicate

    Un rasage sûr et confortable sur votre peau délicate

    La tête de rasage est dotée de bords arrondis brevetés et d’une grille hypoallergénique pour protéger votre peau des coupures et des irritations pendant le rasage.

    Tondeuse bidirectionnelle et sabot pour une tonte dans toutes les directions

    Tondeuse bidirectionnelle et sabot pour une tonte dans toutes les directions

    Coupez les poils qui poussent dans n'importe quelle direction grâce à la tondeuse bidirectionnelle et au sabot de 3 mm. Il est recommandé de pré-tailler les poils les plus épais.

    Tondeuse corps 100 % étanche

    Tondeuse corps 100 % étanche

    Votre tondeuse corps utilisable sous l’eau est entièrement étanche. Vous pouvez donc l’utiliser sous la douche comme en dehors et la nettoyer facilement. Pour des résultats optimaux, passez-la sur vos poils secs avant de vous doucher.

    50 minutes d’autonomie

    50 minutes d’autonomie

    Une batterie rechargeable très puissante pour entretenir tout le corps, avec 50 minutes d’autonomie.

    Poignée ergonomique pour un meilleur contrôle de la tondeuse

    Poignée ergonomique pour un meilleur contrôle de la tondeuse

    Votre tondeuse corps est facile à tenir et à manipuler, grâce à son manche ergonomique en caoutchouc permettant une coupe plus maîtrisée.

    Tondeuse corps conçue pour durer sans lubrification

    Tondeuse corps conçue pour durer sans lubrification

    Tous nos produits de soin corporels sont conçus pour durer. Ils bénéficient d’une garantie de 2 ans et ne nécessitent aucune lubrification.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Sabot
      1 sabot corps (3 mm)

    • Alimentation

      Charge
      Charge complète en 8 heures
      Type de batterie
      Ni-MH
      Autonomie
      50 minutes
      Mode basse consommation
      < 0,3 W
      Arrêt (sans accessoires)
      < 0,1 W

    • Design

      Manche
      Design ergonomique pour une bonne prise en main

    • Entretien

      2 ans de garantie
      Oui

    • Système de coupe

      Élément de rasage
      Grille avec deux pré-tondeuses
      Confort pour la peau
      • Système de protection de la peau
      • Confortable pour les zones sensibles
      Hauteurs de coupe
      1 hauteur de coupe

    • Facile d'utilisation

      À sec ou avec de la mousse
      Étanche, nettoyage facile
      Sans entretien
      Aucune lubrification nécessaire
      Fonctionnement
      Utilisation sans fil
      Réglages sécurisés de hauteur de coupe
      Oui

    Badge-D2C

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