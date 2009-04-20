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Arrêté

Lecteur de CD

AZ1880/12

Profitez d'un son excellent dans un design réussi

Avec ce lecteur de CD Philips, vos morceaux numériques favoris ne sont plus prisonniers de votre baladeur et prennent enfin toute leur ampleur, où que vous soyez. USB Direct et enregistrement numérique au format MP3 d'une simple pression sur un bouton, sans recourir à un ordinateur.

Voir tous les avantages

Profitez d'un son excellent dans un design réussi

  • 5 W

  • Encodage des CD en MP3

  • Tuner numérique

Encodage de CD pour enregistrer en MP3 d'une simple pression sur un bouton

Encodage de CD pour enregistrer en MP3 d'une simple pression sur un bouton

Branchez votre périphérique de stockage de masse USB sur le port USB du système audio Philips, puis lancez l'enregistrement de vos morceaux préférés de vos CD vers votre appareil USB ou votre lecteur MP3, et ce, d'une seule touche.

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Spécificités Techniques

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