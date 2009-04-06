ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

  • Photo de face du produit
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Image principale

Arrêté

AZ1047/98

Voir tous les avantages
MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur

MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur

L'entrée MP3 permet la lecture directe de fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité du système audio, l'entrée MP3 est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre lecteur MP3 portatif sur le système audio.

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

Tuner stéréo FM/MW (AM)

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils