MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur

L'entrée MP3 permet la lecture directe de fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité du système audio, l'entrée MP3 est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre lecteur MP3 portatif sur le système audio.