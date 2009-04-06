Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
AZ1047/98
L'entrée MP3 permet la lecture directe de fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité du système audio, l'entrée MP3 est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre lecteur MP3 portatif sur le système audio.
MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.
Tuner stéréo FM/MW (AM)