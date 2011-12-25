Faites des découvertes musicales, partagez-les et profitez des nombreuses fonctionnalités de l'application DockStudio

L'application gratuite DockStudio de Philips agrémente votre station d'accueil d'une myriade de fonctionnalités uniques permettant par exemple d'écouter des milliers de stations de radio Internet du monde entier, de parcourir votre collection de musique et de partager, sur Facebook, les chansons que vous écoutez ou, sur Flickr, les photos des artistes associés. Elle intègre le logiciel Songbird pour que vous puissiez détecter, lire et synchroniser en toute transparence du contenu multimédia entre des ordinateurs et des téléphones Android. En mode horloge, l'application vous donne la possibilité de configurer diverses alarmes musicales et vous donne des mises à jour sur la météo. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur Google Play.