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La FlexiDock de Philips peut accueillir la plupart des téléphones Android, et ce, que leur micro port de connexion USB soit situé en bas, sur le côté ou même en haut de l'appareil. Cette grande souplesse unique en son genre lui permet de s'adapter à divers modèles de téléphones Android. La station d'accueil peut également astucieusement s'orienter de façon à pouvoir placer l'écran du téléphone aussi bien en mode Portrait ou Paysage tout en vous laissant positionner le téléphone au centre du haut-parleur.
L'application gratuite DockStudio de Philips agrémente votre station d'accueil d'une myriade de fonctionnalités uniques permettant par exemple d'écouter des milliers de stations de radio Internet du monde entier, de parcourir votre collection de musique et de partager, sur Facebook, les chansons que vous écoutez ou, sur Flickr, les photos des artistes associés. Elle intègre le logiciel Songbird pour que vous puissiez détecter, lire et synchroniser en toute transparence du contenu multimédia entre des ordinateurs et des téléphones Android. En mode horloge, l'application vous donne la possibilité de configurer diverses alarmes musicales et vous donne des mises à jour sur la météo. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur Google Play.
Écoutez toutes vos chansons préférées sur un haut-parleur unique offrant un son d'une qualité exceptionnelle. Ce haut-parleur Philips à station d'accueil lit la musique de vos appareils Android par connexion Bluetooth. Il vous suffit de télécharger l'application Philips DockStudio gratuite et la connexion Bluetooth s'effectue alors automatiquement lorsque vous déposez votre appareil sur la station d'accueil. Vous bénéficiez ainsi d'un son incroyablement puissant et cristallin, de la façon la plus pratique qui soit. Une expérience audio inégalable.