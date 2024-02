Réglage automatique de l'heure dès le branchement

Tout ce que vous avez à faire, c'est de sortir ce radio-réveil intelligent de sa boîte et de le brancher. Il est en effet capable de lire des données préprogrammées et de régler l'heure automatiquement en fonction du fuseau horaire par défaut. Et si vous vous trouvez dans un autre fuseau horaire, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Time zone pour que l'ajustement se fasse. L'époque où vous perdiez de précieuses minutes à lire le manuel et à appuyer frénétiquement sur les boutons est bel et bien révolue.