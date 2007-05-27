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Arrêté
AJ3121/12
Commencez la journée à votre rythme !
Cet élégant radio-réveil Philips fera de vous un modèle de ponctualité. Équipé d'une radio AM/FM, il offre la possibilité d'être réveillé au son de votre radio préférée ou du buzzer.
Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.
L'heure et l'alarme sont si faciles à régler que vous n'aurez peut-être même pas à consulter le guide de démarrage rapide ou le mode d'emploi. Reportez-vous simplement aux indications sur les boutons du radio-réveil.
Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.