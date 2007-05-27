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Arrêté

Radio-réveil

AJ3121/12

Commencez la journée à votre rythme !

Cet élégant radio-réveil Philips fera de vous un modèle de ponctualité. Équipé d'une radio AM/FM, il offre la possibilité d'être réveillé au son de votre radio préférée ou du buzzer.

Voir tous les avantages

Réveillez-vous au son de la radio ou du buzzer.

Commencez la journée à votre rythme !

Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

Réglage de l'heure et de l'alarme facile, sans instruction

L'heure et l'alarme sont si faciles à régler que vous n'aurez peut-être même pas à consulter le guide de démarrage rapide ou le mode d'emploi. Reportez-vous simplement aux indications sur les boutons du radio-réveil.

Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Spécificités Techniques

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