Suppression avancée de l'écho pour des conversations fluides

Suppression très rapide et sophistiquée de l'écho pour une conversation mains libres révolutionnaire en duplex, à plusieurs mètres du haut-parleur. Un algorithme adaptatif a été développé pour éliminer les échos et éviter l'effet Larsen entre le haut-parleur et le microphone, ce qui est particulièrement pratique dans des conditions acoustiques difficiles et dans des pièces qui résonnent (bureaux peu meublés, par exemple).