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Arrêté
AE3300/00
Vous pouvez contrôler facilement le temps de diffusion de la radio en réglant le nombre de minutes souhaité sur la minuterie numérique. Celle-ci décompte automatiquement le temps défini et éteint la radio une fois le temps écoulé.
Le design spécial de la radio permet une bonne prise en main et sa texture mate sur deux côtés permet de la saisir avec les mains mouillées. Le dessous de la radio étant entièrement recouvert de caoutchouc, vous pouvez appuyer sur les boutons sans risquer de faire glisser l'appareil.
Le radio-réveil Philips fonctionne avec deux piles AA pour une utilisation pratique et une portabilité optimale.