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    Radio portable

    AE1530/00

    Radio de poche

    Dans tous vos déplacements, bénéficiez d'un son puissant et de qualité grâce à cette élégante radio compacte MW/FM Philips.

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    Radio portable

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    Radio de poche

    • Tuner analogique FM/MW
    • Haut-parleur intégré
    • Prise pour casque
    • Fonctionne avec piles
    Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

    Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

    Tuner stéréo FM/MW (AM)

    Enceinte intégrée pour écouter la radio sans casque, avec une bonne qualité sonore

    Enceinte intégrée pour écouter la radio sans casque, avec une bonne qualité sonore

    L'enceinte offre une bonne qualité sonore, pour plus de plaisir.

    Une seule molette pour le volume et la mise sous/hors tension

    0

    Prise pour casque d'écoute stéréo pour un plaisir d'écoute inégalé

    Branchez un casque d'écoute sur cet appareil Philips pour vivre une expérience d'écoute plus personnelle que jamais. Vous pouvez ainsi écouter de la musique en profitant d'une excellente qualité de son sans déranger les autres.

    Spécificités Techniques

    • Son

      Puissance de sortie
      100 mW RMS
      Réglage du volume
      Rotatif (analogique)
      Système audio
      mono

    • Connectivité

      Sortie audio/vidéo
      Casque (3,5 mm)

    • Tuner/réception/transmission

      Bandes du tuner
      • FM
      • MW

    • Alimentation

      Type de batterie
      AAA (LR3)
      Tension de la pile
      1.5  volt
      Nombre de piles
      2

    • Dimensions

      Profondeur de l'unité principale
      19  millimètre
      Hauteur de l'unité principale
      117  millimètre
      Largeur de l'unité principale
      56  millimètre
      Poids du produit
      0,08  kg

    Badge-D2C

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