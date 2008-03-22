AE1530/00
Radio de poche
Dans tous vos déplacements, bénéficiez d'un son puissant et de qualité grâce à cette élégante radio compacte MW/FM Philips.Voir tous les avantages
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Tuner stéréo FM/MW (AM)
L'enceinte offre une bonne qualité sonore, pour plus de plaisir.
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Branchez un casque d'écoute sur cet appareil Philips pour vivre une expérience d'écoute plus personnelle que jamais. Vous pouvez ainsi écouter de la musique en profitant d'une excellente qualité de son sans déranger les autres.
Son
Connectivité
Tuner/réception/transmission
Alimentation
Dimensions
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