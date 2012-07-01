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    Radio portable

    AE1120/00

    Le compagnon idéal pour les activités en plein air

    La radio portable Philips AE1120/00 est faite pour le plein air. Grâce à son système d'alimentation cinétique, les piles sont inutiles. Elle est équipée d'une alarme intégrée pour attirer l'attention, et d'un chargeur USB vous permettant de charger et de connecter des appareils.

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    Radio portable

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    Le compagnon idéal pour les activités en plein air

    avec cette radio portable

    • Tuner analogique FM/MW
    • Port micro USB pour charge
    • Lampe torche
    • Autonome / fonctionne sur piles
    Une charge facile grâce à l'alimentation d'origine cinétique

    Une charge facile grâce à l'alimentation d'origine cinétique

    Exploitez votre propre énergie grâce à la source novatrice d'alimentation d'origine cinétique de l'appareil, une alternative écologique aux appareils à piles. Pratique, l'énergie permet d'alimenter la radio et la lampe torche ou de charger un téléphone ou un autre appareil.

    Lampe torche intégrée pour vous éclairer lors de vos activités nocturnes

    Lampe torche intégrée pour vous éclairer lors de vos activités nocturnes

    Ne restez pas dans le noir. Avec sa lampe torche intégrée, l'appareil permet de continuer à être actif longtemps après le coucher du soleil. Cet appareil élimine les risques des activités nocturnes mal éclairées, et est idéal en cas de coupure de courant. L'alimentation par énergie cinétique permet de maintenir vos appareils chargés, et élimine les soucis d'épuisement des batteries.

    Alarme intégrée pour votre sécurité

    Alarme intégrée pour votre sécurité

    La sécurité implique souvent d'être localisable. L'alarme intégrée à l'appareil attire l'attention, ce qui vous permet d'obtenir rapidement de l'aide. Alimentée cinétiquement pour éviter les problèmes intempestifs de batterie, l'alarme est un accessoire conçu pour vous apporter tranquillité d'esprit et faire de votre sécurité une priorité.

    Enceinte intégrée pour écouter la radio sans casque, avec une bonne qualité sonore

    Enceinte intégrée pour écouter la radio sans casque, avec une bonne qualité sonore

    L'enceinte offre une bonne qualité sonore, pour plus de plaisir.

    Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

    Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

    Tuner stéréo FM/MW (AM)

    Câble micro-USB intégré pour recharger n'importe quel appareil USB

    Il est difficile de couper tout contact avec la civilisation, et désormais ce n'est plus nécessaire. Ce n'est pas toujours facile de trouver un chargeur pour téléphone portable ou autre appareil en plein air ; c'est pour cette raison que l'appareil est équipé d'un port micro-USB intégré qui vous permet de bénéficier en permanence de suffisamment d'électricité pour profiter de votre musique et de vos films, ou juste pour votre tranquillité d'esprit. Il est également idéal comme alimentation de secours en cas de coupure de courant. Cette source de courant d'origine cinétique vous permettra de rester connecté et alimenté en permanence.

    Spécificités Techniques

    • Niveau sonore

      Puissance de sortie
      300 mW RMS
      Réglage du volume
      Rotatif (analogique)

    • Enceintes

      Nombre de haut-parleurs intégrés
      1

    • Connectivité

      Micro USB
      pour charge CC
      Câble micro-USB
      pour charger des téléphones portables

    • Tuner/réception/transmission

      Antenne
      Rod
      Bandes du tuner
      • FM
      • MW

    • Pratique

      Lampe torche
      Oui
      Énergie cinétique
      Oui
      Alarme
      Oui

    • Alimentation

      Type de batterie
      AAA
      Tension de la pile
      1.5  volt
      Nombre de piles
      3
      Tension d'entrée CC
      5  volt

    • Accessoires

      Autres
      • Guide de démarrage rapide
      • Manuel d'utilisation
      Garantie
      Certificat de garantie

    • Dimensions

      Dimensions du produit (l x P x H)
      120 x 47 x 76 mm
      Poids (emballage compris)
      0,32  kg
      Dimension de l'emballage (l x P x H)
      130 x 59 x 84 mm
      Poids du produit
      0,26  kg

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