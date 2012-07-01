AE1120/00
Le compagnon idéal pour les activités en plein air
La radio portable Philips AE1120/00 est faite pour le plein air. Grâce à son système d'alimentation cinétique, les piles sont inutiles. Elle est équipée d'une alarme intégrée pour attirer l'attention, et d'un chargeur USB vous permettant de charger et de connecter des appareils.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Exploitez votre propre énergie grâce à la source novatrice d'alimentation d'origine cinétique de l'appareil, une alternative écologique aux appareils à piles. Pratique, l'énergie permet d'alimenter la radio et la lampe torche ou de charger un téléphone ou un autre appareil.
Ne restez pas dans le noir. Avec sa lampe torche intégrée, l'appareil permet de continuer à être actif longtemps après le coucher du soleil. Cet appareil élimine les risques des activités nocturnes mal éclairées, et est idéal en cas de coupure de courant. L'alimentation par énergie cinétique permet de maintenir vos appareils chargés, et élimine les soucis d'épuisement des batteries.
La sécurité implique souvent d'être localisable. L'alarme intégrée à l'appareil attire l'attention, ce qui vous permet d'obtenir rapidement de l'aide. Alimentée cinétiquement pour éviter les problèmes intempestifs de batterie, l'alarme est un accessoire conçu pour vous apporter tranquillité d'esprit et faire de votre sécurité une priorité.
L'enceinte offre une bonne qualité sonore, pour plus de plaisir.
Tuner stéréo FM/MW (AM)
Il est difficile de couper tout contact avec la civilisation, et désormais ce n'est plus nécessaire. Ce n'est pas toujours facile de trouver un chargeur pour téléphone portable ou autre appareil en plein air ; c'est pour cette raison que l'appareil est équipé d'un port micro-USB intégré qui vous permet de bénéficier en permanence de suffisamment d'électricité pour profiter de votre musique et de vos films, ou juste pour votre tranquillité d'esprit. Il est également idéal comme alimentation de secours en cas de coupure de courant. Cette source de courant d'origine cinétique vous permettra de rester connecté et alimenté en permanence.
Niveau sonore
Enceintes
Connectivité
Tuner/réception/transmission
Pratique
Alimentation
Accessoires
Dimensions
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