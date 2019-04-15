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Conduisez prudemment
Vous en avez assez de passer votre temps à changer vos lampes pour éclairage avant ? Affichant une plus grande longévité, Philips LongLife EcoVision est la référence pour les conducteurs qui souhaitent limiter au maximum les interventions de maintenance sur leurs véhicules.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Remplacer les ampoules de phare par deux est vivement recommandé pour garantir la symétrie de l'éclairage
Quelle lampe 12 V pour quelle fonction ? Les offres de la gamme Philips Automotive couvrent toutes les fonctions d'éclairage propres aux automobiles : feux de route, feux de croisement, feux antibrouillard avant, clignotants avant, clignotants latéraux, clignotants arrière, feux de freinage, feux de recul, feux antibrouillard arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de stationnement, éclairage intérieur.
Grâce aux ampoules Philips LongLife EcoVision, les conducteurs sont dispensés des corvées de remplacement d'ampoule pendant au moins 100 000 km.
Le verre quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque d'explosion. Les lampes en verre quartz de Philips (filament 2 650 °C et verre 800 °C) sont capables de résister à des chocs thermiques très importants. Du fait de leur tolérance aux pressions accrues, les lampes en verre quartz anti-UV sont en mesure de produire un faisceau lumineux plus puissant.
Les lampes Philips LongLifeEcoVision doivent être remplacées nettement moins souvent, ce qui en fait le choix idéal pour les voitures puissantes.
Seules des lampes en verre quartz (filament 2 650 °C, verre 800 °C) peuvent résister à d'importants chocs thermiques, par exemple lorsqu'une goutte d'eau froide entre en contact avec une lampe brûlante alors que vous conduisez avec un phare cassé.
Nos lampes reçoivent de nombreux prix des experts de l'automobile.
Le revêtement spécial anti-UV de Philips protège les phares des rayonnements UV nocifs et allonge leur durée de vie, faisant du verre quartz à revêtement anti-UV la solution idéale en matière d'éclairage, quelles que soient les conditions de conduite.
Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos produits sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.
Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché de la rechange de pièces automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos articles sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.
La référence de choix des conducteurs à la recherche d'une solution d'éclairage écologique.
Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues un standard sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.
Caractéristiques marketing
Description du produit
Durée de vie
Caractéristiques lumineuses
Caractéristiques électriques
Informations de commande
Informations de l'emballage
Informations relatives au produit emballé
Informations, emballage externe
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