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    LongLife EcoVision Durée de vie prolongée

    9012LLC1

    Conduisez prudemment

    Vous en avez assez de passer votre temps à changer vos lampes pour éclairage avant ? Affichant une plus grande longévité, Philips LongLife EcoVision est la référence pour les conducteurs qui souhaitent limiter au maximum les interventions de maintenance sur leurs véhicules.

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    LongLife EcoVision Durée de vie prolongée

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    Durée de vie plus longue, moins de remplacements

    • Type de lampe : HIR2
    • 12 V, 55 W
    • Longue durée, moins de remplacements
    • Lampe ultra-résistante
    • Nombre de lampes : 1
    Remplacez vos deux phares avant ou arrière en même temps : c'est une question de sécurité

    Remplacez vos deux phares avant ou arrière en même temps : c'est une question de sécurité

    Remplacer les ampoules de phare par deux est vivement recommandé pour garantir la symétrie de l'éclairage

    Large choix d'ampoules 12 V répondant à toutes les fonctions de l'éclairage automobile

    Large choix d'ampoules 12 V répondant à toutes les fonctions de l'éclairage automobile

    Quelle lampe 12 V pour quelle fonction ? Les offres de la gamme Philips Automotive couvrent toutes les fonctions d'éclairage propres aux automobiles : feux de route, feux de croisement, feux antibrouillard avant, clignotants avant, clignotants latéraux, clignotants arrière, feux de freinage, feux de recul, feux antibrouillard arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de stationnement, éclairage intérieur.

    Aucun remplacement pendant 100 000 km

    Aucun remplacement pendant 100 000 km

    Grâce aux ampoules Philips LongLife EcoVision, les conducteurs sont dispensés des corvées de remplacement d'ampoule pendant au moins 100 000 km.

    Les ampoules de phare Philips sont fabriquées dans un verre de quartz de haute qualité

    Les ampoules de phare Philips sont fabriquées dans un verre de quartz de haute qualité

    Le verre quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque d'explosion. Les lampes en verre quartz de Philips (filament 2 650 °C et verre 800 °C) sont capables de résister à des chocs thermiques très importants. Du fait de leur tolérance aux pressions accrues, les lampes en verre quartz anti-UV sont en mesure de produire un faisceau lumineux plus puissant.

    Conception avec filament de haute qualité pour limiter les interventions de maintenance

    Conception avec filament de haute qualité pour limiter les interventions de maintenance

    Les lampes Philips LongLifeEcoVision doivent être remplacées nettement moins souvent, ce qui en fait le choix idéal pour les voitures puissantes.

    Les ampoules pour automobile Philips affichent une excellente résistante à l'humidité

    Les ampoules pour automobile Philips affichent une excellente résistante à l'humidité

    Seules des lampes en verre quartz (filament 2 650 °C, verre 800 °C) peuvent résister à d'importants chocs thermiques, par exemple lorsqu'une goutte d'eau froide entre en contact avec une lampe brûlante alors que vous conduisez avec un phare cassé.

    Fabricant primé d'ampoules de phare

    Fabricant primé d'ampoules de phare

    Nos lampes reçoivent de nombreux prix des experts de l'automobile.

    Les lampes automobiles Philips affichent une excellente résistance aux UV

    Les lampes automobiles Philips affichent une excellente résistance aux UV

    Le revêtement spécial anti-UV de Philips protège les phares des rayonnements UV nocifs et allonge leur durée de vie, faisant du verre quartz à revêtement anti-UV la solution idéale en matière d'éclairage, quelles que soient les conditions de conduite.

    Respect des critères haute qualité de l'homologation ECE

    Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos produits sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.

    Respect des critères de haute qualité de l'homologation ECE

    Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché de la rechange de pièces automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos articles sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.

    Moins de gaspillage grâce à des remplacements moins fréquents

    La référence de choix des conducteurs à la recherche d'une solution d'éclairage écologique.

    Philips est la référence de choix des grands constructeurs automobiles.

    Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues un standard sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques marketing

      Avantages attendus
      Durée de vie étendue
      Point fort du produit
      Durée de vie plus longue

    • Description du produit

      Usage
      • Feu de route
      • Feu de croisement
      • Éclairage de jour
      Base
      PX22d
      Homologation ECE
      Oui
      Gamme
      LongLife EcoVision
      Technologie
      Halogène
      Type
      HIR2

    • Durée de vie

      Durée de vie
      2 000 h

    • Caractéristiques lumineuses

      Lumens
      1 350 ± 10 %  lm
      Température de couleur
      Jusqu'à 3 100 K

    • Caractéristiques électriques

      Puissance consommée
      55  W
      Tension
      12  volt

    • Informations de commande

      Code de commande
      9012LLC1
      Code de commande
      35125530

    • Informations de l'emballage

      Type d'emballage
      C1
      EAN1
      8727900351255
      EAN3
      8727900370935

    • Informations relatives au produit emballé

      Poids brut par pièce
      25.6  g
      Longueur
      4.6  cm
      Largeur
      4.6  cm
      Hauteur
      5.8  cm
      Poids net par pièce
      19  g
      Nombre de packs
      1
      Quantité minimale de commande (pour les professionnels)
      10

    • Informations, emballage externe

      Longueur
      23.8  cm
      Largeur
      9.3  cm
      Hauteur
      7.8  cm

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