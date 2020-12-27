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Arrêté
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Pour les appareils gourmands en énergie
Les appareils électroniques actuels consomment plus d'énergie que jamais. Profitez-en plus longtemps avec les piles Power Alkaline Philips.
9 V
Alcaline
Les symboles universels situés sur l'emballage expliquent où et comment la pile peut ou doit être utilisée.
Toutes les piles perdent de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Nous garantissons au moins 80 % de l'énergie initiale dans la pile jusqu'à la date jusqu'à la date indiquée.
Les piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que cadmium, mercure et plomb.
Pour préserver l'environnement et la santé humaine, notre partenaire de logistique inverse Green Eletron vous permet de mettre les piles au rebut de manière responsable. Consultez le site Web https://www.greeneletron.org.br/pilhas pour plus d'informations sur les points de collecte.