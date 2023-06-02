Profitez d’une image nette et saisissante, de Dolby Atmos et d’un gameplay fluide. Ce téléviseur Philips Smart TV est idéal si vous êtes à la recherche d’une image et d’un son impeccables. L’Ambilight rend tous les contenus que vous regardez ou auxquels vous jouez encore plus immersifs.
L'immersion dans les contenus que vous aimez. Téléviseur Ambilight.
Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED placées derrière l'écran qui réagissent à l'image affichée pour vous plonger au cœur d'un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l'immersion dans vos séries, films et jeux préférés est totale.
Une image nette et éclatante.
Quel que soit le contenu, ce téléviseur LED 4K Ambilight affiche une image lumineuse et ultra-nette aux couleurs vives. Il est compatible avec les principaux formats HDR. Vous verrez donc plus de détails, même dans les zones sombres et claires, sur des contenus HDR en streaming.
Un téléviseur exceptionnel. Une simplicité totale. Philips Smart TV.
Trouvez rapidement ce que vous cherchez grâce à notre nouveau téléviseur Smart TV. Vous pouvez continuer à regarder votre série en cours directement depuis la page d'accueil. Si vous avez envie de nouveautés, parcourez les catégories (action ou drame, par exemple) pour consulter les suggestions des principaux services de streaming, toutes réunies au même endroit.
Téléviseur fin. Conçu pour l'avenir.
Le cadre ultra-fin de ce téléviseur Ambilight convient à n'importe quel intérieur. La hauteur de son pied fin, gris foncé, est parfaite pour accueillir une barre de son. Nos emballages utilisent du carton recyclé certifié FSC et nos documents sont imprimés sur du papier recyclé.
Idéal pour le gaming. VRR et faible latence sur n'importe quelle console.
Profitez pleinement de votre console avec la technologie HDMI 2.1, pour un gameplay rapide et des graphismes fluides. La technologie VRR est prise en charge, et le paramètre de faible latence s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console. Le mode jeu d'Ambilight vous fait vivre des sensations fortes.
Spécificités Techniques
Ambilight
Fonctions Ambilight
S'adapte à la couleur du mur
Mode lounge
Mode jeu
Musique Ambilight
AmbiSleep
Ambilight intégré
Version Ambilight
3 côtés
Image/affichage
Diagonale de l'écran (pouces)
65
pouces
Diagonale de l'écran (cm)
164
cm
Écran
LED 4K Ultra HD
Résolution d'écran
3840 x 2160
Fréquence de rafraîchissement natif
60
Hz
Processeur d'images
Pixel Precise Ultra HD
Amélioration de l'image
HDR10
HLG (Hybrid Log Gamma)
Compatible HDR10+
Résolution d'entrée de l'écran
Résolution - fréquence de rafraîchissement
576p-50 Hz
640 x 480 - 60 Hz
720p - 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440 - 60 Hz
3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Tuner/réception/transmission
TV numérique
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Guide des programmes de télévision*
Guide électronique de programmes 8 j.
Indication de l'intensité du signal
Oui
Télétexte
Hypertexte 1 000 pages
Compatible HEVC
Oui
Fonctions de Smart TV
Interaction utilisateur
SimplyShare
Mode miroir
Télévision interactive
HbbTV
Applications Smart TV*
YouTube
Boutique Philips
Amazon Prime Video
Netflix
Assistant vocal*
Fonctionne avec Alexa
Fonctionne avec l'Assistant Google
Applications multimédias
Formats de lecture de vidéos
Conteneurs : AVI, MKV
H.264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Formats de lecture de musique
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 à v9.2)
WMA-PRO (v9 et v10)
FLAC
Prise en charge des formats de sous-titres
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Formats de lecture de photos
JPEG
BMP
GIF
PNG
HEIF
Traitement en cours
Puissance processeur
Dual Core
Niveau sonore
Puissance de sortie (RMS)
16 W
Configuration des haut-parleurs
2 haut-parleurs à gamme étendue 8 W
Codec
Dolby Digital MS12 V2.5
DTS-HD (M6)
Amélioration du son
Son I. A.
Dialogues clairs
Amélioration des basses Dolby
Ajusteur de volume Dolby
Mode nuit
EQ IA
Connectivité
Nombre de connexions HDMI
3
Fonctionnalités HDMI
4K
Audio Return Channel (ARC)
EasyLink (HDMI-CEC)
Intercommunication de la télécommande
Contrôle audio du système
Mise en veille du système
Lecture 1 pression
Nombre de ports USB
2
Connexion sans fil
Wi-Fi 802.11 n, 2 x 2, bande simple
Autres connexions
CI+ (Common Interface Plus)
Ethernet-LAN RJ-45
Sortie casque
Connecteur de service
Connecteur satellite
HDCP 2.3
Oui sur tous les connecteurs HDMI
HDMI ARC
Oui, sur HDMI1
Fonctionnalités HDMI 2.1
eARC sur HDMI 1
eARC/VRR/ALLM pris en charge
Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge
Jeux
ALLM
HDMI VRR
HDR
HLG
HDR10
HDR10+
Carte énergie UE
Numéros d'enregistrement EPREL
1634162
Classe énergétique pour SDR
FR
Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
102
kWh/1 000 h
Classe énergétique pour HDR
G
Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
149
kWh/1 000 h
Consommation du téléviseur éteint
S.O.
Mode veille en réseau
2,0
W
Technologie de dalle utilisée
LED LCD
Alimentation
Puissance électrique
220-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation en veille
moins de 0,3 W
Fonctions d'économie d'énergie
Minuterie de mise hors tension automatique
Image Muet (pour la radio)
Mode Eco
Capteur de luminosité
Accessoires
Accessoires fournis
Télécommande
2 piles AAA
Support de table
Cordon d'alimentation
Guide de démarrage rapide
Brochure légale et de sécurité
Design
Couleurs du téléviseur
Cadre noir mat
Design du pied
Pieds noirs mats
Dimensions
Largeur de l'appareil
1450,0
millimètre
Hauteur de l'appareil
846,0
millimètre
Profondeur de l'appareil
85,0
millimètre
Poids du produit
20,3
kg
Largeur appareil (support inclus)
1450.0
millimètre
Hauteur appareil (support inclus)
905.0
millimètre
Profondeur appareil (support inclus)
300.0
millimètre
Poids du produit (support compris)
20.6
kg
Largeur de la boîte
1600.0
millimètre
Hauteur de la boîte
995.0
millimètre
Profondeur de la boîte
170.0
millimètre
Poids (emballage compris)
27,3
kg
Largeur du pied
806.0
millimètre
Hauteur du pied
71.0
millimètre
Longueur du pied
300.0
millimètre
Distance entre 2 pieds
806.0
millimètre
Hauteur du meuble jusqu'au bord inférieur du téléviseur
EPG and actual visibility (up to 8 days) is country and operator dependent.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
Rakuten TV est disponible dans certaines langues et certains pays.
L'Assistant Google est disponible dans certaines langues et certains pays. La liste des pays et langues pris en charge sera étendue au fil du temps. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.