    LED Téléviseur 4K Ambilight

    65PUS8008/12

    Simple. Connecté. Beau.

    Profitez d’une image nette et saisissante, de Dolby Atmos et d’un gameplay fluide. Ce téléviseur Philips Smart TV est idéal si vous êtes à la recherche d’une image et d’un son impeccables. L’Ambilight rend tous les contenus que vous regardez ou auxquels vous jouez encore plus immersifs.

    LED Téléviseur 4K Ambilight

    Simple. Connecté. Beau.

    Téléviseur 4K Ambilight

    • Téléviseur Ambilight 164 cm (65")
    • Prend en charge les formats HDR
    • Philips Smart TV
    L'immersion dans les contenus que vous aimez. Téléviseur Ambilight.

    L'immersion dans les contenus que vous aimez. Téléviseur Ambilight.

    Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED placées derrière l'écran qui réagissent à l'image affichée pour vous plonger au cœur d'un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l'immersion dans vos séries, films et jeux préférés est totale.

    Une image nette et éclatante.

    Une image nette et éclatante.

    Quel que soit le contenu, ce téléviseur LED 4K Ambilight affiche une image lumineuse et ultra-nette aux couleurs vives. Il est compatible avec les principaux formats HDR. Vous verrez donc plus de détails, même dans les zones sombres et claires, sur des contenus HDR en streaming.

    Un téléviseur exceptionnel. Une simplicité totale. Philips Smart TV.

    Un téléviseur exceptionnel. Une simplicité totale. Philips Smart TV.

    Trouvez rapidement ce que vous cherchez grâce à notre nouveau téléviseur Smart TV. Vous pouvez continuer à regarder votre série en cours directement depuis la page d'accueil. Si vous avez envie de nouveautés, parcourez les catégories (action ou drame, par exemple) pour consulter les suggestions des principaux services de streaming, toutes réunies au même endroit.

    Téléviseur fin. Conçu pour l'avenir.

    Téléviseur fin. Conçu pour l'avenir.

    Le cadre ultra-fin de ce téléviseur Ambilight convient à n'importe quel intérieur. La hauteur de son pied fin, gris foncé, est parfaite pour accueillir une barre de son. Nos emballages utilisent du carton recyclé certifié FSC et nos documents sont imprimés sur du papier recyclé.

    Idéal pour le gaming. VRR et faible latence sur n'importe quelle console.

    Idéal pour le gaming. VRR et faible latence sur n'importe quelle console.

    Profitez pleinement de votre console avec la technologie HDMI 2.1, pour un gameplay rapide et des graphismes fluides. La technologie VRR est prise en charge, et le paramètre de faible latence s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console. Le mode jeu d'Ambilight vous fait vivre des sensations fortes.

    Spécificités Techniques

    • Ambilight

      Fonctions Ambilight
      • S'adapte à la couleur du mur
      • Mode lounge
      • Mode jeu
      • Musique Ambilight
      • AmbiSleep
      • Ambilight intégré
      Version Ambilight
      3 côtés

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (pouces)
      65  pouces
      Diagonale de l'écran (cm)
      164  cm
      Écran
      LED 4K Ultra HD
      Résolution d'écran
      3840 x 2160
      Fréquence de rafraîchissement natif
      60  Hz
      Processeur d'images
      Pixel Precise Ultra HD
      Amélioration de l'image
      • HDR10
      • HLG (Hybrid Log Gamma)
      • Compatible HDR10+

    • Résolution d'entrée de l'écran

      Résolution - fréquence de rafraîchissement
      • 576p-50 Hz
      • 640 x 480 - 60 Hz
      • 720p - 50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz
      • 2560 x 1440 - 60 Hz
      • 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz

    • Tuner/réception/transmission

      TV numérique
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Guide des programmes de télévision*
      Guide électronique de programmes 8 j.
      Indication de l'intensité du signal
      Oui
      Télétexte
      Hypertexte 1 000 pages
      Compatible HEVC
      Oui

    • Fonctions de Smart TV

      Interaction utilisateur
      • SimplyShare
      • Mode miroir
      Télévision interactive
      HbbTV
      Applications Smart TV*
      • YouTube
      • Boutique Philips
      • Amazon Prime Video
      • Netflix
      Assistant vocal*
      • Fonctionne avec Alexa
      • Fonctionne avec l'Assistant Google

    • Applications multimédias

      Formats de lecture de vidéos
      • Conteneurs : AVI, MKV
      • H.264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • VP9
      • HEVC (H.265)
      • AV1
      Formats de lecture de musique
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (v2 à v9.2)
      • WMA-PRO (v9 et v10)
      • FLAC
      Prise en charge des formats de sous-titres
      • .SMI
      • .SRT
      • .SSA
      • .SUB
      • .TXT
      • .ASS
      Formats de lecture de photos
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • HEIF

    • Traitement en cours

      Puissance processeur
      Dual Core

    • Niveau sonore

      Puissance de sortie (RMS)
      16 W
      Configuration des haut-parleurs
      2 haut-parleurs à gamme étendue 8 W
      Codec
      • Dolby Digital MS12 V2.5
      • DTS-HD (M6)
      Amélioration du son
      • Son I. A.
      • Dialogues clairs
      • Amélioration des basses Dolby
      • Ajusteur de volume Dolby
      • Mode nuit
      • EQ IA

    • Connectivité

      Nombre de connexions HDMI
      3
      Fonctionnalités HDMI
      • 4K
      • Audio Return Channel (ARC)
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Intercommunication de la télécommande
      • Contrôle audio du système
      • Mise en veille du système
      • Lecture 1 pression
      Nombre de ports USB
      2
      Connexion sans fil
      Wi-Fi 802.11 n, 2 x 2, bande simple
      Autres connexions
      • CI+ (Common Interface Plus)
      • Ethernet-LAN RJ-45
      • Sortie casque
      • Connecteur de service
      • Connecteur satellite
      HDCP 2.3
      Oui sur tous les connecteurs HDMI
      HDMI ARC
      Oui, sur HDMI1
      Fonctionnalités HDMI 2.1
      • eARC sur HDMI 1
      • eARC/VRR/ALLM pris en charge

    • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

      Jeux
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • HDR10+

    • Carte énergie UE

      Numéros d'enregistrement EPREL
      1634162
      Classe énergétique pour SDR
      FR
      Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
      102  kWh/1 000 h
      Classe énergétique pour HDR
      G
      Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
      149  kWh/1 000 h
      Consommation du téléviseur éteint
      S.O.
      Mode veille en réseau
      2,0  W
      Technologie de dalle utilisée
      LED LCD

    • Alimentation

      Puissance électrique
      220-240 V CA, 50/60 Hz
      Consommation en veille
      moins de 0,3 W
      Fonctions d'économie d'énergie
      • Minuterie de mise hors tension automatique
      • Image Muet (pour la radio)
      • Mode Eco
      • Capteur de luminosité

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Télécommande
      • 2 piles AAA
      • Support de table
      • Cordon d'alimentation
      • Guide de démarrage rapide
      • Brochure légale et de sécurité

    • Design

      Couleurs du téléviseur
      Cadre noir mat
      Design du pied
      Pieds noirs mats

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      1450,0  millimètre
      Hauteur de l'appareil
      846,0  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      85,0  millimètre
      Poids du produit
      20,3  kg
      Largeur appareil (support inclus)
      1450.0  millimètre
      Hauteur appareil (support inclus)
      905.0  millimètre
      Profondeur appareil (support inclus)
      300.0  millimètre
      Poids du produit (support compris)
      20.6  kg
      Largeur de la boîte
      1600.0  millimètre
      Hauteur de la boîte
      995.0  millimètre
      Profondeur de la boîte
      170.0  millimètre
      Poids (emballage compris)
      27,3  kg
      Largeur du pied
      806.0  millimètre
      Hauteur du pied
      71.0  millimètre
      Longueur du pied
      300.0  millimètre
      Distance entre 2 pieds
      806.0  millimètre
      Hauteur du meuble jusqu'au bord inférieur du téléviseur
      71.0  millimètre
      Compatible avec un montage mural
      300 x 300 mm

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Cordon d'alimentation
    • 2 piles AAA
    • Guide de démarrage rapide
    • Support de table
    • Télécommande
    • Brochure légale et de sécurité
    • EPG and actual visibility (up to 8 days) is country and operator dependent.
    • Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
    • L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
    • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
    • Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
    • Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
    • Rakuten TV est disponible dans certaines langues et certains pays.
    • L'Assistant Google est disponible dans certaines langues et certains pays. La liste des pays et langues pris en charge sera étendue au fil du temps. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.
