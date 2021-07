Large gamme de couleurs. Plus de couleurs. Plus d'éclat.

Avec Wide Color Gamut, la gamme de couleurs classique passe de 72 % à 90-99 %, pour des couleurs plus vives et éclatantes, avec un vert on ne peut plus vert, un bleu on ne peut plus bleu et un rouge on ne peut plus rouge. Les capacités étendues de restitution des couleurs d'un téléviseur 4K Ultra HD se rapprochent encore plus de ce que permet le cinéma numérique.