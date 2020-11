Perfect Pixel HD : notre moteur de qualité d'image primé

Fort de notre héritage primé, nous avons donné une toute nouvelle dimension à la qualité d'image haute définition. Le moteur Philips Perfect Pixel HD offre des images fluides d'une incroyable netteté. Les couleurs sont plus riches et plus éclatantes, avec des tons chair naturels, des noirs plus profonds et des blancs plus lumineux, afin que chaque détail soit un véritable régal pour les yeux.