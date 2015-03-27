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Arrêté
55PFK6300/12
Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Le téléviseur Full HD série 6300 avec Perfect Pixel HD affiche une image fluide ultra-nette, pour une fidélité saisissante. Avec ses matières authentiques, ses lignes épurées et ses fonctionnalités uniques telles que l'Ambilight, le plaisir est total.
140 cm (55")
Téléviseur LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Grâce à notre logiciel spécial qui analyse 6 400 zones différentes de l'image et l'adapte en conséquence, vous bénéficiez d'un contraste et d'une qualité de l'image incroyables, pour une expérience visuelle vraiment réaliste.
La technologie Super Resolution améliore la netteté et le niveau de détail de toute l'image, zone par zone. L'ensemble de l'image bénéficie d'améliorations sophistiquées, tandis qu'une analyse ultra-locale des détails et des couleurs est également effectuée. Au final, l'image est saisissante, naturelle et réaliste.
Nous avons choisi pour notre pied central incliné une finition argentée brillante, puis nous l'avons associé à un collet incliné ultra-fin, afin de créer un design en accord parfait avec n'importe quel intérieur moderne.
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Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.