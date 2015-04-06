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48PFK4100/12
Téléviseur LED plat Full HD
Téléviseur LED plat Full HD Philips série 4100 avec Digital Crystal Clear : le téléviseur idéal pour aujourd'hui et demain. Profitez d'images saisissantes, d'un son limpide et d'éléments pratiques tels que les prises USB et HDMI supplémentaires.
121 cm (48")
Téléviseur LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Perfect Motion Rate associe la technologie d'écrans Philips à des techniques de traitement vidéo avancées permettant d'améliorer la qualité de chaque image. Ainsi, que vous aimiez les jeux, les événements sportifs ou les films d'action, les images sont d'une fluidité optimale.
Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.
Les téléviseurs traditionnels ont un cadre qui les entoure comme un cadre d'image. Notre cadre ultra-fin est moderne et fin, et vous permet de profiter d'une image plus grande.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.