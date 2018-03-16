Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
43PUS7303/12
Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD LED
Profitez des émissions, films et jeux que vous adorez avec le téléviseur 4K UHD qui offre une magnifique résolution, quelle que soit la source. Avec Android TV, la connectivité sans fil et Ambilight, vous plongez au cœur de vos contenus.
Téléviseur Ambilight 108 cm (43")
PPI de 1 600
HDR Plus
Moteur P5 Perfect Picture Engine
Associé à la puissance d'Android, le processeur Philips Quad Core vous offre une expérience de jeu incroyable. Et avec Android installé sur votre téléviseur, la navigation, le lancement d'applications et la lecture de vidéos sont ultra-rapides, très intuitifs et très ludiques.
À quatre fois la résolution du Full HD, l'Ultra HD apporte à votre écran plus de 8 millions de pixels, associés à notre technologie exclusive d'upscaling Ultra Resolution. Profitez de meilleures images, quel que soit le contenu d'origine. Elles gagnent en netteté, profondeur et contraste. Les mouvements sont naturels et les détails saisissants.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
Veuillez noter qu'il est possible que vos applications Amazon ne soient pas disponibles dans votre pays. (Actuellement, les applications Amazon fonctionnent uniquement au Royaume-Uni, en Allemagne et en Autriche.)
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
L'assistant Google intégré sera disponible avec une mise à jour logicielle prévue sur les téléviseurs Android de 2018.
Le fonctionnement dépend des applications ChromeCast et des smartphones. Pour plus de détails, consultez les pages des produits ChromeCast.