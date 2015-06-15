Micro Dimming Pro pour un contraste incroyable

La fonction Micro Dimming Pro optimise le contraste affiché par votre téléviseur en fonction de la luminosité ambiante. Grâce à un capteur de luminosité et à un logiciel spécial, l'image est analysée au niveau de 6 400 zones différentes, afin de vous offrir un contraste et une qualité d'image incroyables, pour une expérience visuelle réaliste, de jour comme de nuit.