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Immersion totale
Le moniteur Momentum avec HDR et éclairage Ambiglow immersif vous plonge au cœur de l'action, pour un niveau de divertissement jamais atteint. La technologie HDR associée à une grande dalle UHD permet d'obtenir une image d'excellente qualité, révélant les moindres détails.Voir tous les avantages
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Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.
La fonction Philips MultiView de ce grand moniteur UHD 4K vous permet d'afficher jusqu'à quatre systèmes en Full HD sur un seul écran. Utilisez le mode Picture-by-Picture (PbP, images côte à côte) pour visionner quatre systèmes sur un même écran dans une salle de commande, pour des activités de sécurité, ou encore pour afficher simultanément les écrans de deux ordinateurs portables côte à côte, afin de rendre les collaborations plus productives. Utilisez le mode Picture-in-Picture (PiP, incrustation d'image) pour regarder un match de football transmis par votre décodeur tout en travaillant sur votre PC, par exemple.
La technologie HDR (High Dynamic Range) transforme votre expérience visuelle. Avec une luminosité époustouflante, un contraste incomparable et des couleurs captivantes, les images prennent vie sous vos yeux, avec des tons sombres plus profonds et plus nuancés. Toute la palette s'est étendue, avec des couleurs encore jamais vues sur un écran, pour une expérience visuelle qui comble les sens et éveille les émotions !
La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.
Ambiglow ajoute une nouvelle dimension à votre expérience visuelle. La technologie novatrice Ambiglow dépasse l’écran en créant un halo de lumière enveloppant. Son processeur rapide analyse le signal entrant contenu de l’image et adapte constamment la luminosité et la couleur pour s’agence à ce qui est affiché à l’écran. Les options faciles à ajuster vous permettent de régler l’ambiance selon ce qui vous convient. Particulièrement adapté aux visionnement de films et de sports et aux jeux, Philips Ambiglow vous offre une expérience visuelle immersive et unique.
DTS Sound est une solution de traitement du son conçue pour optimiser la lecture de la musique, des films, du contenu en diffusion continue et des jeux sur ordinateur, quel que soit leur format. DTS Sound permet de profiter d'un son immersif de type Virtual Surround, avec des basses d'une grande richesse, une optimisation des dialogues et des niveaux de volume, le tout sans écrêtage ni distorsion.
Le décalage d’entrée est le temps qui s’écoule entre la prise d’une action sur un appareil connecté et le résultat vu à l’écran. Un décalage d’entrée bas réduit le temps entre l’entrée d’une commande et le résultat dans le moniteur. Cela s’avère très important pour jouer à des jeux vidéo d’action et compétitifs.
Jouer ne devrait pas signifier devoir choisir entre jouabilité saccadée et images altérées. La technologie Adaptive-Sync vous permet de profiter de performances fluides sans artefacts à n’importe quelle fréquence d’images, d’un rafraîchissement rapide et d’une réponse ultrarapide.
Le nouveau câble USB 3.1 Type-C avec connecteur mince et réversible vous propose une solution d’accueil facile à un câble. Simplifiez le tout en connectant tous vos périphériques à votre moniteur, qui agira à titre de station d’accueil, et dirigez un câble vers le portable, en incluant une sortie vidéo haute résolution de votre PC à votre moniteur. Grâce à la connexion USB 3.1, vous profitez aussi de transferts de données 20 fois plus rapide qu’avec la connexion USB 2.0, ce qui vous permet de transférer un film 4K plus rapidement que jamais. Toutes vos connexions par un seul câble.
La connexion USB 3.0 utilise un taux de transfert de 5 Gbits/s, soit une vitesse 10 fois supérieure à celle d'une connexion USB 2.0 standard, réduisant ainsi le temps de transfert pour économiser votre temps et votre argent. Avec une plus grande bande passante, un taux de transfert de données ultraélevé, une gestion plus efficace de l'alimentation et des performances globales supérieures, la connexion USB 3.0 fait figure de nouvelle norme internationale pour l'utilisation de dispositifs à grande capacité de stockage. Vous n'avez plus désormais à attendre aussi longtemps la fin de la recharge de vos appareils, grâce notamment à la nouvelle technologie FastCharge. L'USB 3.0 est en outre rétrocompatible pour vous permettre de conserver tous vos périphériques USB 2.0.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Socle
Alimentation
Dimensions
Poids
Conditions de fonctionnement
Développement durable
Conformité et normes
Boîtier
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