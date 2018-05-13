Termes recherchés

  • Immersion totale Immersion totale Immersion totale
    étiquette énergétique
    Pour plus d'informations, téléchargez le étiquette énergétique (PDF 373.0KB)

    Momentum Moniteur 4K HDR avec Ambiglow

    436M6VBPAB/01

    Immersion totale

    Découvrez un niveau d'immersion jamais atteint, grâce au nouveau moniteur 4K HDR Momentum avec éclairage Ambiglow. Ce grand moniteur 4K UHD avec technologie DisplayHDR 1000 affiche une image saisissante et ultranette qui vous plongera au cœur de l'action.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Momentum Moniteur 4K HDR avec Ambiglow

    Produits similaires

    Afficher tous les Divertissement et jeux

    Immersion totale

    • Momentum
    • 43 (diag. 42,51" / 108 cm)
    • 3 840 x 2 160 (4K UHD)
    Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

    Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

    Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.

    La fonction MultiView permet des connexions et affichages simultanés

    La fonction MultiView permet des connexions et affichages simultanés

    Grâce à l’écran ultra haute résolution MultiView de Philips, vous profitez d’un monde de connectivité. La fonction MultiView permet des connexions et des affichages doubles, ce qui vous permet de travailler avec des appareils multiples comme un PC et un ordinateur portable simultanément, pour du multitâche complexe.

    DisplayHDR 1000 pour des détails et un réalisme vraiment éclatants

    DisplayHDR 1000 pour des détails et un réalisme vraiment éclatants

    La certification VESA DisplayHDR 1000 offre une expérience visuelle très différente des autres écrans compatibles HDR. Des noirs profonds et des blancs éclatants contrastent avec des couleurs éclatantes pour faire ressortir les détails que vous n'avez jamais vus auparavant. Les joueurs peuvent repérer facilement les ennemis qui cachent les coins sombres et les ombres, et les spectateurs peuvent profiter d'un spectacle plus captivant et plus réaliste. Cet appareil Momentum de Philips est doté de plusieurs modes HDR, chacun optimisé pour vos scénarios d'utilisation : jeu HDR, film HDR et photo HDR.

    Technologie de point quantique, offrant une couleur qu’il faut « voir pour le croire »

    Technologie de point quantique, offrant une couleur qu’il faut « voir pour le croire »

    La technologie de point quantique est une technologie novatrice de nanocristaux semi-conducteurs qui émet des bleus, verts et rouge plus prononcés. Les moniteurs ACL avec couleur produite par points quantiques créent une plage plus dynamique de couleurs et illustrent la véritable palette naturelle de couleurs sur l’image. Résultat : des couleurs vives et dynamiques qu’il faut « voir pour le croire ».

    Ambiglow intensifie le divertissement par un halo de lumière

    Ambiglow intensifie le divertissement par un halo de lumière

    Ambiglow ajoute une nouvelle dimension à votre expérience visuelle. La technologie novatrice Ambiglow dépasse l’écran en créant un halo de lumière enveloppant. Son processeur rapide analyse le signal entrant contenu de l’image et adapte constamment la luminosité et la couleur pour s’agence à ce qui est affiché à l’écran. Les options faciles à ajuster vous permettent de régler l’ambiance selon ce qui vous convient. Particulièrement adapté aux visionnement de films et de sports et aux jeux, Philips Ambiglow vous offre une expérience visuelle immersive et unique.

    Performances audio améliorées grâce à DTS Sound™

    Performances audio améliorées grâce à DTS Sound™

    DTS Sound est une solution de traitement du son conçue pour optimiser la lecture de la musique, des films, du contenu en diffusion continue et des jeux sur ordinateur, quel que soit leur format. DTS Sound permet de profiter d'un son immersif de type Virtual Surround, avec des basses d'une grande richesse, une optimisation des dialogues et des niveaux de volume, le tout sans écrêtage ni distorsion.

    Le décalage d’entrée bas réduit le temps d’attente entre les appareils et le moniteur

    Le décalage d’entrée bas réduit le temps d’attente entre les appareils et le moniteur

    Le décalage d’entrée est le temps qui s’écoule entre la prise d’une action sur un appareil connecté et le résultat vu à l’écran. Un décalage d’entrée bas réduit le temps entre l’entrée d’une commande et le résultat dans le moniteur. Cela s’avère très important pour jouer à des jeux vidéo d’action et compétitifs.

    Des jeux ultrafluides grâce à la technologie Adaptive-Sync

    Des jeux ultrafluides grâce à la technologie Adaptive-Sync

    Jouer ne devrait pas signifier devoir choisir entre jouabilité saccadée et images altérées. La technologie Adaptive-Sync vous permet de profiter de performances fluides sans artefacts à n’importe quelle fréquence d’images, d’un rafraîchissement rapide et d’une réponse ultrarapide.

    Tous les branchements par un câble USB-C

    Le nouveau câble USB 3.1 Type-C avec connecteur mince et réversible vous propose une solution d’accueil facile à un câble. Simplifiez le tout en connectant tous vos périphériques à votre moniteur, qui agira à titre de station d’accueil, et dirigez un câble vers le portable, en incluant une sortie vidéo haute résolution de votre PC à votre moniteur. Grâce à la connexion USB 3.1, vous profitez aussi de transferts de données 20 fois plus rapide qu’avec la connexion USB 2.0, ce qui vous permet de transférer un film 4K plus rapidement que jamais. Toutes vos connexions par un seul câble.

    Concentrateur USB 3.0 pour un accès facilité et une recharge rapide

    La connexion USB 3.0 utilise un taux de transfert de 5 Gbits/s, soit une vitesse 10 fois supérieure à celle d'une connexion USB 2.0 standard, réduisant ainsi le temps de transfert pour économiser votre temps et votre argent. Avec une plus grande bande passante, un taux de transfert de données ultraélevé, une gestion plus efficace de l'alimentation et des performances globales supérieures, la connexion USB 3.0 fait figure de nouvelle norme internationale pour l'utilisation de dispositifs à grande capacité de stockage. Vous n'avez plus désormais à attendre aussi longtemps la fin de la recharge de vos appareils, grâce notamment à la nouvelle technologie FastCharge. L'USB 3.0 est en outre rétrocompatible pour vous permettre de conserver tous vos périphériques USB 2.0.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Taille de la dalle
      108 cm (42,51 pouces)
      Format d'image
      16/9
      Type d'écran LCD
      MVA
      Type de rétroéclairage
      B-LED+QD Film
      Pas de masque
      0,245 x 0,245 mm
      Résolution optimale
      3 840 x 2 160 à 60 Hz
      Luminosité
      720 cd/m² (typique), 1 000 cd/m² (crête)  nit
      Couleurs d'affichage
      1,07 milliard de couleurs (10 bits*)
      Gamme de couleurs (type)
      NTSC 119 %*, sRGB 145 %*
      Gamme de couleurs (min.)
      BT 709 ; couverture : 100 %* ; couverture DCI-P3 : 97,6 %*
      Niveau de contraste (standard)
      4 000:1
      SmartContrast
      50 000 000/1
      Temps de réponse (standard)
      4 ms (gris à gris)*
      Angle de visualisation
      • 178° (H) / 178° (V)
      • - C/R > 10
      Amélioration de l'image
      SmartImage
      Zone de visualisation efficace
      941,18 (H) x 529,42 (V)
      Fréquence de balayage
      23-80 Hz (V) / 30-160 kHz (H)
      sRGB
      Oui
      Aucun scintillement
      Oui
      Densité de pixels
      103,64 ppi
      Mode LowBlue
      Oui
      Revêtement de l'écran
      Antireflet, 3H, voile 2 %
      Faible latence
      Meilleur temps < 4 ms
      Adaptive Sync (VRR)
      Oui
      HDR
      Certifié DisplayHDR 1000 et UHDA

    • Connectivité

      Entrée de signal
      • 2 HDMI 2.0
      • DisplayPort 1,4 x 1
      • 1 Mini DisplayPort 1.4
      • USB-C (mode DP ALT)
      USB
      2 USB 3.0 (2 avec charge rapide)*
      Entrée de sync.
      • Synchronisation séparée
      • Synchronisation (vert)
      Audio (entrée/sortie)
      • Entrée audio PC
      • Sortie casque

    • Pratique

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 7 W avec DTS Sound
      Compatibilité Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Confort d'utilisation
      • Menu/OK
      • Entrée/Haut
      • Jeu SmartImage/retour
      • Volume/Bas
      • Marche/arrêt
      Langues OSD
      • Portugais brésilien
      • Tchèque
      • Néerlandais
      • Anglais
      • Finnois
      • Français
      • Allemand
      • Grec
      • Hongrois
      • Italien
      • Japonais
      • Coréen
      • Polonais
      • Portugais
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Espagnol
      • Suédois
      • Chinois traditionnel
      • Turc
      • Ukrainien
      Autres fonctionnalités
      • Ambiglow
      • Décalage d’entrée bas
      • Verrou Kensington
      • Fixation VESA (200 x 200 mm)
      Logiciel de commande
      SmartControl
      Type de télécommande
      Télécommande RC6 Philips
      Affichage multi-vues
      • Mode PIP/PBP
      • 2 dispositifs

    • Socle

      Inclinaison
      -5/10  degrés

    • Alimentation

      Alimentation
      • Interne
      • 100-240 V CA, 50-60 Hz
      Mode d'arrêt
      0,5 W (typ.)
      En mode de fonctionnement
      62,69 W (typ.) (méthode de test EnergyStar 7.0)
      Mode veille
      0,5 W (typ.)
      Voyant d'alimentation
      • Fonctionnement - blanc
      • Mode veille - blanc (clignotant)
      Classe énergétique
      G

    • Dimensions

      Produit avec support (mm)
      976 x 661 x 264  millimètre
      Emballage en mm (l x H x P)
      1 090 x 764 x 338  millimètre
      Produit sans support (mm)
      976 x 574 x 63  millimètre

    • Poids

      Produit avec emballage (kg)
      20,72  kg
      Produit avec support (kg)
      14,71  kg
      Produit sans support (kg)
      13,96  kg

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      Fonctionnement : +3 658 m (12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds)
      Température de fonctionnement
      0 à 40  °C
      MTBF
      50 000 h (hors rétroéclairage)  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 % - 80  %
      Température de stockage
      -20 à 60  °C

    • Développement durable

      Environnement et énergie
      • EnergyStar 7.0
      • LUSD
      • WEEE
      Emballage recyclable
      100  %
      Substances spécifiques
      • Sans mercure
      • Boîtier sans PVC ni BFR

    • Conformité et normes

      Approbations de conformité
      • Marquage « CE »
      • FCC Classe B
      • RCM
      • BSMI
      • CB
      • CECP
      • cETLus
      • Réglementation chinoise RoHS
      • EAC
      • E-standby
      • ICES-003
      • J-MOSS
      • KC
      • KCC
      • KUCAS
      • Koweït
      • PSB
      • PSE
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • Ukrainien
      • VCCI

    • Boîtier

      Couleur
      Noir
      Finition
      Brillant / texturé

    • Contenu de l'emballage

      Câbles
      Câble USB-C, câble USB-A > USB-C, câble HDMI, câble DP, cordon d'alimentation
      Moniteur avec pied
      Oui
      Manuel d'utilisation
      Oui
      Accessoire
      Télécommande

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    • Temps de réponse égal à SmartResponse
    • Meilleur temps de latence inférieur à 4 ms mesuré dans des situations spécifiques.
    • Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT
    • La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
    • BT 709 / couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976
    • L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.
    • Espace NTSC basé sur CIE 1976
    • Espace sRGB basé sur CIE 1931
    • 10 bits avec dithering sur 8 bits en FRC
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.