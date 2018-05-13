Concentrateur USB 3.0 pour un accès facilité et une recharge rapide

La connexion USB 3.0 utilise un taux de transfert de 5 Gbits/s, soit une vitesse 10 fois supérieure à celle d'une connexion USB 2.0 standard, réduisant ainsi le temps de transfert pour économiser votre temps et votre argent. Avec une plus grande bande passante, un taux de transfert de données ultraélevé, une gestion plus efficace de l'alimentation et des performances globales supérieures, la connexion USB 3.0 fait figure de nouvelle norme internationale pour l'utilisation de dispositifs à grande capacité de stockage. Vous n'avez plus désormais à attendre aussi longtemps la fin de la recharge de vos appareils, grâce notamment à la nouvelle technologie FastCharge. L'USB 3.0 est en outre rétrocompatible pour vous permettre de conserver tous vos périphériques USB 2.0.