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Arrêté
39PHT4112/12
Téléviseur LED ultra-plat
Design élégant et excellent rapport qualité-prix. Le téléviseur Philips 4100 avec Digital Crystal Clear affiche une qualité d'image HD, un contraste élevé et une reproduction sonore limpide. L'accès au divertissement est on ne peut plus simple grâce à ce modèle facile à utiliser.
98 cm (39")
Téléviseur LED
DVB-T/T2/C
Lorsqu'elles réfléchissent à la conception d'un nouveau téléviseur, nos équipes prennent tout en compte, de la technologie jusqu'au design. Notre nouveau profil avec pieds latéraux a été conçu de manière à libérer l'espace sous votre téléviseur où se trouve habituellement un pied classique, pour une expérience visuelle plus intense. Résultat : un téléviseur tourné vers le futur.
Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.
Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.