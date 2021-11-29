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377P5B/40

Technologie de qualité supérieure pour petits appareils

Garantie de performances à long terme pour les appareils électroniques ordinaires

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Technologie de qualité supérieure pour petits appareils

  • 5 unités

  • Argent

Garantie de performances à long terme

Lors de la fabrication, nous avons recours à une technologie de pointe afin de garantir des performances fiables à long terme.

Technologies lithium, argent et alcaline pour appareils de petite taille

Les technologies lithium, argent et alcaline offrent un maximum de puissance et de durée pour les petits appareils.

La pile se conserve jusqu'à 3 ans.

Toutes les piles perdent de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Nous garantissons au moins 80 % de l'énergie initiale dans la pile jusqu'à la date jusqu'à la date indiquée.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 260 kB
  • 12 June 2024

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