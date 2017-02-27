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Arrêté
349X7FJEW/00
Design avancé, affichage panoramique
Ce moniteur Philips ultra-large 34" vous impressionnera par son image ultra-nette de 3 440 x 1 440 et ses couleurs éclatantes. Ultra-large et à hauteur réglable, il vous offre une vision panoramique du monde.
X-line
34" (86,36 cm)
3 440 x 1 440 (WQHD)
DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.
Profitez d'une image et d'un son magnifiques grâce à la simple connexion d'un câble. Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité (résolution jusqu'à 4K/UHD à 60 Hz) provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm
La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.
Temps de réponse égal à SmartResponse
La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
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Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931