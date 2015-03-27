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Arrêté

4000 seriesTéléviseur LED plat

32PHT4100/12

Téléviseur LED plat

Téléviseur LED plat Philips série 4100 avec Digital Crystal Clear : le téléviseur idéal pour aujourd'hui et demain. Profitez d'images saisissantes, d'un son limpide et d'éléments pratiques tels que les prises USB et HDMI supplémentaires.

Voir tous les avantages

Avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED plat

  • 80 cm (32")

  • Téléviseur LED

  • DVB-T/T2/C

PMR 100 Hz pour une fluidité optimale des images

PMR 100 Hz pour une fluidité optimale des images

Perfect Motion Rate associe la technologie d'écrans Philips à des techniques de traitement vidéo avancées permettant d'améliorer la qualité de chaque image. Ainsi, que vous aimiez les jeux, les événements sportifs ou les films d'action, les images sont d'une fluidité optimale.

deux entrées HDMI et EasyLink pour une connectivité intégrée

Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.

Le cadre ultra-fin vous offre plus d'image à aimer

Le cadre ultra-fin vous offre plus d'image à aimer

Les téléviseurs traditionnels ont un cadre qui les entoure comme un cadre d'image. Notre cadre ultra-fin est moderne et fin, et vous permet de profiter d'une image plus grande.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.