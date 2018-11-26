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Arrêté

4000 seriesTéléviseur LED plat

32PHT4002/56

Téléviseur LED plat

Téléviseur LED plat Philips série 4000 avec Digital Crystal Clear : le téléviseur idéal pour aujourd'hui et demain. Profitez d'images saisissantes, d'un son limpide et d'éléments pratiques tels que les prises USB et HDMI supplémentaires.

Voir tous les avantages

Avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED plat

  • 80 cm (32")

  • Téléviseur LED

  • DVB-T/T2

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.

Digital Crystal Clear pour une précision que vous voudrez partager

Pour des images naturelles, quelle que soit la source, Philips a créé Digital Crystal Clear. Qu'il s'agisse de vous gâter en regardant vos émissions, vos films, et vos nouvelles préférés; ou que vous ayez invité quelques amis pour une soirée tranquille à la maison, vous profiterez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés.

Un socle fin et raffiné, pour un design aérien

Lorsqu'elles réfléchissent à la conception d'un nouveau téléviseur, nos équipes prennent tout en compte, de la technologie jusqu'au design. Notre nouveau profil avec pieds latéraux a été conçu de manière à libérer l'espace sous votre téléviseur où se trouve habituellement un pied classique, pour une expérience visuelle plus intense. Résultat : un téléviseur tourné vers le futur.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  3. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.