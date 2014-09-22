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Arrêté
32PHH4009/88
Téléviseur LED
Tout le monde à la maison appréciera l'image nette et saisissante du téléviseur LED Philips série 4100. Son design minimaliste, ses images éclatantes et son excellent son en font le choix idéal pour n'importe quelle pièce de la maison.
81 cm (32")
Téléviseur LED
DVB-T/C
Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.
Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.
Rien ne vaut la montée d'adrénaline due aux jeux, aux événements sportifs mouvementés ou aux films d'action. Ce téléviseur Philips a un Perfect Motion Rate de 100 Hz pour vous faire profiter d'une fluidité absolue des mouvements en image. Votre pouls peut s'accélérer, pas les images que vous regardez.
Une mise à niveau du logiciel est nécessaire pour la mise en pause des émissions de télévision et l'enregistrement USB. Pour plus de détails sur la mise à jour du logiciel, rendez-vous sur le site www.philips.com/tv et accédez à la page d'assistance.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.