deux entrées HDMI et EasyLink pour une connectivité intégrée

Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.