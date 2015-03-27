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Arrêté

4000 seriesTéléviseur LED plat Full HD

32PFT4100/12

Téléviseur LED plat Full HD

Téléviseur LED plat Full HD Philips série 4100 avec Digital Crystal Clear : le téléviseur idéal pour aujourd'hui et demain. Profitez d'images saisissantes, d'un son limpide et d'éléments pratiques tels que les prises USB et HDMI supplémentaires.

Voir tous les avantages

Avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED plat Full HD

  • 80 cm (32")

  • Téléviseur LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

PMR 100 Hz pour une fluidité optimale des images

PMR 100 Hz pour une fluidité optimale des images

Perfect Motion Rate associe la technologie d'écrans Philips à des techniques de traitement vidéo avancées permettant d'améliorer la qualité de chaque image. Ainsi, que vous aimiez les jeux, les événements sportifs ou les films d'action, les images sont d'une fluidité optimale.

Le design avec socle ouvert donne une impression de flottement et de légèreté.

Un téléviseur aux lignes modernes et raffinées mérite un support capable de le sublimer. C'est pourquoi les concepteurs de Philips TV ont créé ce socle ouvert exclusif qui s'intègre parfaitement dans votre décor.

Digital Crystal Clear : une précision qui se partage

Philips a créé Digital Crystal Clear pour des images naturelles, quelle que soit la source. Que ce soit pour vous détendre devant votre série préférée, suivre les informations ou regarder une vidéo avec des amis, vous apprécierez de le faire avec un contraste, des couleurs et une netteté inégalés.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.