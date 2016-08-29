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    Brilliance Moniteur LCD 4K avec Ultra Wide-Color

    328P6VJEB/00

    Résolution UltraClear 4K, couleurs éclatantes

    Élargissez votre vision avec ce grand moniteur professionnel Philips Ultra HD de 32" offrant une image grand format aux détails infimes parfaitement reproduits en Ultra Haute Définition.

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    Brilliance Moniteur LCD 4K avec Ultra Wide-Color

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    Résolution UltraClear 4K, couleurs éclatantes

    quand vous en avez besoin

    • P-line
    • 32 (image de 31,5" / 80 cm)
    • 3 840 x 2 160 (4K UHD)
    Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

    Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

    Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.

    Ultra Wide-Color offre une palette de couleurs plus large, pour une image éclatante

    Ultra Wide-Color offre une palette de couleurs plus large, pour une image éclatante

    La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.

    L'écran VA affiche des images impressionnantes avec un grand angle de vue

    L'écran VA affiche des images impressionnantes avec un grand angle de vue

    Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED VA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.

    1,074 milliard de couleurs pour des dégradés subtils et un excellent niveau de détail

    1,074 milliard de couleurs pour des dégradés subtils et un excellent niveau de détail

    L'écran 10 bits offre une excellent profondeur de couleur avec 1,074 milliard de couleurs et un traitement interne de 12 bits, pour reproduire des couleurs fluides et naturelles, sans transitions abruptes ni bandes de couleur.

    Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire

    Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire

    En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.

    L'affichage multi-vues permet deux connexions et affichages

    L'affichage multi-vues permet deux connexions et affichages

    L'affichage multi-vues ultra-haute résolution de Philips vous donne accès à tout un univers de connectivité. Il permet deux connexions et affichages, ce qui vous donne la possibilité de travailler simultanément avec différents appareils (PC et ordinateur portable, par exemple) afin d'effectuer plusieurs tâches à la fois.

    La base Super Ergo vous fait gagner en ergonomie

    La base Super Ergo vous fait gagner en ergonomie

    La SmartErgoBase est une base de moniteur offrant le confort d'un affichage ergonomique et un système de gestion des câbles. La base peut pivoter, s'incliner et tourner selon différents angles pour un confort maximal. Elle est réglable de manière à assurer une hauteur de visualisation optimale, ce qui réduit la fatigue physique résultant d'une longue journée de travail, tandis que le système de gestion des câbles libère de l'espace, pour un bureau rangé et professionnel.

    Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia

    Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia

    Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

    Technologie MHL pour bénéficier de contenus mobiles sur grand écran

    Technologie MHL pour bénéficier de contenus mobiles sur grand écran

    MHL (Mobile High Definition Link) est une interface audio/vidéo mobile permettant de connecter directement des téléphones et autres appareils portables à des écrans haute définition. Un câble MHL disponible en option vous permet de connecter simplement votre appareil compatible MHL à ce grand écran MHL Philips, afin de regarder vos vidéos HD dans des conditions exceptionnelles, en bénéficiant d'un son numérique. Désormais, vous pouvez non seulement regarder les jeux, photos, films, ou autres applications de votre portable sur grand écran, mais également recharger par la même occasion votre appareil mobile, afin de ne jamais vider votre batterie.

    HDMI pour une connexion numérique rapide

    HDMI pour une connexion numérique rapide

    Profitez d'une image et d'un son magnifiques grâce à la simple connexion d'un câble. Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité (résolution jusqu'à 4K/UHD à 60 Hz) provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).

    Connexion DisplayPort pour une image exceptionnelle

    Connexion DisplayPort pour une image exceptionnelle

    DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.

    SmartConnect avec DisplayPort, ports HDMI et VGA

    Ces moniteurs Philips sont équipés de nombreux connecteurs de pointe (VGA, Display Port, connecteur HDMI universel) pour profiter de contenus vidéo et audio non compressés en haute résolution. Les nouveaux connecteurs Display Port et HDMI 2.0 permettent une résolution 4K Full HD à 60 Hz, pour des images parfaitement fluides. Les connexions USB garantissent des transferts de données extrêmement rapides tout en profitant d'une connectivité globale. Quelle que soit la source utilisée, ce moniteur Philips constitue un investissement à long terme !

    La norme USB 3.0 permet de réaliser des transferts de données et de charger votre téléphone rapidement

    La norme USB 3.0 Super Speed permet un débit de transfert de 5,0 Gbits/s, près de 10 fois plus rapide qu'avec la norme USB 2.0. Le temps de transfert des données est réduit de manière significative, ce qui vous fait économiser du temps et de l'argent. Avec plus de bande passante, une vitesse de transfert plus élevée, une meilleure gestion de la consommation d'énergie et de meilleures performances générales, la norme internationale USB 3.0 vous permet d'utiliser des périphériques de stockage de grande capacité. Avec la technologie Sync-N-Go, vous n'aurez plus à attendre que de la bande passante se libère. Votre investissement USB 2.0 est toutefois protégé car cette norme est rétro-compatible.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Taille de la dalle
      80,1 cm / 31,5 pouces
      Format d'image
      16/9
      Type d'écran LCD
      LCD VA
      Type de rétroéclairage
      Système W-LED
      Pas de masque
      0,181 x 0,181 mm
      Résolution optimale
      3840 x 2160 à 60 Hz
      Luminosité
      300  cd/m²
      Uniformité de la luminosité
      93 ~ 105 %
      Couleurs d'affichage
      Prise en charge de 1,07 milliard de couleurs
      Gamme de couleurs (type)
      NTSC 95 %
      Niveau de contraste (standard)
      3 000:1
      SmartContrast
      50 000 000:1
      Temps de réponse (standard)
      4 ms (gris à gris)*
      Angle de visualisation
      • 178° (H) / 178° (V)
      • - C/R > 10
      Amélioration de l'image
      SmartImage
      Zone de visualisation efficace
      698,4 (H) x 392,85 (V)
      Fréquence de balayage
      30 - 83 kHz (H)/56 -76 Hz (V)
      sRGB
      Oui
      MHL
      1080p à 60 Hz
      Aucun scintillement
      Oui
      Revêtement de l'écran
      Antireflet, 3H, voile 25 %

    • Connectivité

      Entrée de signal
      • VGA (analogique)
      • DVI double liaison (numérique, HDCP)
      • 1 DisplayPort
      • 1 HDMI (2.0) - MHL
      USB
      4 USB 3.0 (1 avec charge rapide)*
      Entrée de sync.
      • Synchronisation séparée
      • Synchronisation (vert)
      Audio (entrée/sortie)
      • Entrée audio PC
      • Sortie casque

    • Pratique

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 3 W
      Compatibilité Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Confort d'utilisation
      • SmartImage
      • Affichage multiple
      • Utilisateur
      • Menu
      • Marche/arrêt
      Langues OSD
      • Portugais brésilien
      • Tchèque
      • Néerlandais
      • Anglais
      • Finnois
      • Français
      • Allemand
      • Grec
      • Hongrois
      • Italien
      • Japonais
      • Coréen
      • Polonais
      • Portugais
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Espagnol
      • Suédois
      • Chinois traditionnel
      • Turc
      • Ukrainien
      Autres fonctionnalités
      • Verrou Kensington
      • Fixation VESA (100 x 100 mm)
      Logiciel de commande
      SmartControl
      Affichage multi-vues
      • Mode PIP/PBP
      • 2 dispositifs

    • Socle

      Réglage en hauteur
      180  millimètre
      Pivotant
      90 degrés
      Pivotant
      -170/+170  degrés
      Inclinaison
      -5/20  degrés

    • Alimentation

      Mode ECO
      28 W (typ.)
      Alimentation
      • intégrée
      • 100-240 V CA, 50-60 Hz
      Mode d'arrêt
      0 W avec le commutateur Zéro
      En mode de fonctionnement
      31,71 W (méthode de test EnergyStar)
      Mode veille
      < 0,5 W (typ.)
      Voyant d'alimentation
      • Fonctionnement - blanc
      • Mode veille - blanc (clignotant)

    • Dimensions

      Emballage en mm (l x H x P)
      970 x 526 x 224  millimètre
      Produit sans support (mm)
      742 x 438 x 63  millimètre
      Produit avec support (hauteur maximale)
      742 x 657 x 270  millimètre

    • Poids

      Produit avec emballage (kg)
      13,39  kg
      Produit avec support (kg)
      9,23  kg
      Produit sans support (kg)
      6,27  kg

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      Fonctionnement : +3 658 m (12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds)
      Température de fonctionnement
      0 °C à 40 °C  °C
      Taux d'humidité relative
      20 % - 80  %
      Température de stockage
      -20 °C à 60 °C  °C
      MTBF (avec démonstration)
      70 000 h (hors rétro-éclairage)

    • Développement durable

      Environnement et énergie
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • Certifié TCO Edge
      • LUSD
      Plastiques issus d'un recyclage post-consommation
      65 %
      Emballage recyclable
      100  %
      Substances spécifiques
      • Boîtier sans PVC ni BFR
      • Sans mercure

    • Conformité et normes

      Approbations de conformité
      • Marquage « CE »
      • FCC Classe B
      • RCM
      • BSMI
      • ICES-003
      • cETLus
      • EPA
      • PSB
      • CU-EAC
      • SEMKO
      • SASO
      • KUCAS
      • Ukrainien
      • PSE
      • WEEE
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • CB

    • Boîtier

      Finition
      Texture
      Pied
      Noir
      Châssis avant
      Noir
      Capot arrière
      Noir

    • Contenu de l'emballage

      Câbles
      Câble D-Sub, câble DP, câble HDMI, câble audio, cordon d'alimentation
      Moniteur avec pied
      Oui
      Manuel d'utilisation
      Oui

    Badge-D2C

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    • Cet écran Philips est certifié MHL. Toutefois, si votre appareil MHL ne se connecte pas ou ne fonctionne pas correctement, consultez la FAQ de l'appareil MHL ou renseignez-vous auprès du revendeur pour plus d'informations. La politique du fabricant de votre appareil peut nécessiter l'achat du câble ou de l'adaptateur MHL spécifique à leur marque pour un fonctionnement optimal.
    • Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.
    • L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.
    • Pour la liste complète de produits MHL, visitez www.mhlconsortium.org
    • Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
    • La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
    • Temps de réponse égal à SmartResponse
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