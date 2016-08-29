La norme USB 3.0 permet de réaliser des transferts de données et de charger votre téléphone rapidement

La norme USB 3.0 Super Speed permet un débit de transfert de 5,0 Gbits/s, près de 10 fois plus rapide qu'avec la norme USB 2.0. Le temps de transfert des données est réduit de manière significative, ce qui vous fait économiser du temps et de l'argent. Avec plus de bande passante, une vitesse de transfert plus élevée, une meilleure gestion de la consommation d'énergie et de meilleures performances générales, la norme internationale USB 3.0 vous permet d'utiliser des périphériques de stockage de grande capacité. Avec la technologie Sync-N-Go, vous n'aurez plus à attendre que de la bande passante se libère. Votre investissement USB 2.0 est toutefois protégé car cette norme est rétro-compatible.