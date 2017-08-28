HDR (High Dynamic Range) pour des images plus réalistes, aux couleurs plus intenses

La technologie HDR (High Dynamic Range) transforme votre expérience visuelle. Avec une luminosité époustouflante, un contraste incomparable et des couleurs captivantes, les images prennent vie sous vos yeux, avec des tons sombres plus profonds et plus nuancés. Toute la palette s'est étendue, avec des couleurs encore jamais vues sur un écran, pour une expérience visuelle qui comble les sens et éveille les émotions !