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Arrêté
328M6FJRMB/01
Immersion totale
Le moniteur Momentum avec HDR et éclairage Ambiglow immersif vous plonge comme jamais au cœur de l'action. Il vous permet de jouer et de regarder des films en bénéficiant d'une image d'une fluidité totale, grâce à une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.
Momentum
32 (diag. 31,5" / 80 cm)
Quad HD (2 560 x 1 440)
L'Ambiglow ajoute une nouvelle dimension à votre plaisir visuel. La technologie novatrice Ambiglow agrandit l'écran en créant un halo de lumière immersive. Son processeur rapide analyse le contenu de l'image afin d'adapter continuellement la couleur et l'intensité de la lumière produite. Ses options conviviales vous permettent de modifier l'ambiance selon vos préférences. Particulièrement adapté aux films, évènements sportifs et jeux, Philips Ambiglow vous offre une expérience immersive unique.
Les moniteurs de bureau sont destinés à un usage personnel, ce qui rend un design courbe parfaitement adapté. L'écran incurvé offre une immersion subtile et agréable en vous plaçant au centre du bureau.
La technologie HDR (High Dynamic Range) transforme votre expérience visuelle. Avec une luminosité époustouflante, un contraste incomparable et des couleurs captivantes, les images prennent vie sous vos yeux, avec des tons sombres plus profonds et plus nuancés. Toute la palette s'est étendue, avec des couleurs encore jamais vues sur un écran, pour une expérience visuelle qui comble les sens et éveille les émotions !
Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm
Temps de réponse égal à SmartResponse
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
Cet écran Philips est capable d'atteindre une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz via ses connecteurs HDMI 2.0 et DisplayPort. Assurez-vous que votre carte graphique est compatible avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et qu'elle a été mise à jour avec le dernier pilote.
Pour toute question concernant la fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, adressez-vous directement au revendeur de votre carte.
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L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.