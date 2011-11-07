3D Max 120 Hz

Laissez-vous séduire par les photos, les films et les jeux 3D sur l'écran 3D Max 120 Hz Philips. Libérez-vous grâce aux lunettes Active Shutter sans fil qui apportent une incroyable profondeur, en résolution Full HD. Les logiciels inclus permettent de jouer en 3D et de convertir les contenus 2D en 3D. Avec la dernière génération d'écran à commutation rapide pour un rendu ultra-réaliste en résolution 1920 x 1080, les derniers jeux en 3D pour PC ou sur Blu-Ray prennent toute leur dimension. Les films en 3D, avec une profondeur incroyable, vous plongent au cœur de l'action.