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Laissez-vous séduire par les photos, les films et les jeux 3D sur l'écran 3D Max 120 Hz Philips. Libérez-vous grâce aux lunettes Active Shutter sans fil qui apportent une incroyable profondeur, en résolution Full HD. Les logiciels inclus permettent de jouer en 3D et de convertir les contenus 2D en 3D. Avec la dernière génération d'écran à commutation rapide pour un rendu ultra-réaliste en résolution 1920 x 1080, les derniers jeux en 3D pour PC ou sur Blu-Ray prennent toute leur dimension. Les films en 3D, avec une profondeur incroyable, vous plongent au cœur de l'action.
Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.
SmartImage est une technologie de pointe, exclusive à Philips, permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran et de vous offrir un affichage exceptionnel. Cette interface conviviale vous permet de sélectionner plusieurs modes tels que Bureau, Image, Divertissement, Économie, etc., en fonction de l'application utilisée. Selon la sélection, SmartImage optimise de façon dynamique le contraste, la saturation de couleur et la netteté des images et vidéos pour permettre une qualité d'affichage supérieure. Le mode économique vous permet de faire de grandes économies d'énergie. Et tout cela se fait en temps réel; il suffit d'appuyer sur un bouton!
SmartResponse est une technologie innovante exclusive de Philips qui, lorsqu'elle est activée, adapte automatiquement le temps de réponse aux besoins spécifiques des applications (telles que les jeux et les films) qui nécessitent un temps de réponse court afin de fournir des images fluides, sans latence et sans image fantôme.
Doté d'une connexion HDMI 1.4a pour les consoles de jeu et les lecteurs Blu-ray, cet écran 3D de Philips bascule automatiquement en mode 3D pour vous offrir des images fantastiques sans que vous n'ayez besoin de toucher aux réglages.
Libérez-vous grâce aux lunettes Active Shutter sans fil rechargeables. Vous n'êtes plus limité par les angles de vision lorsque vous jouez ou regardez vos films favoris.
Redécouvrez votre collection de jeux et films en 2D grâce au logiciel pour PC fourni. D'un simple clic, regardez-les prendre une nouvelle dimension grâce à la 3D.
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Logiciel PC permettant d'optimiser les paramètres et les performances d'affichage. Philips permet de régler l'affichage en toute simplicité, et ce, de deux manières : via l'affichage à l'écran par l'intermédiaire des touches de l'afficheur ou à l'aide du logiciel Philips SmartControl.
Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.
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