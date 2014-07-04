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Des jeux d'une fluidité et d'une réactivité inégalées
Dominez vos adversaires comme jamais. Le moniteur gaming Philips 272G5DYEB 27" avec technologie NVIDIA G-SYNC™ élimine les saccades et les déchirures, pour des jeux d'une fluidité et d'une réactivité inégalées.Voir tous les avantages
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NVIDIA G-SYNC™ est une nouvelle technologie d'affichage révolutionnaire offrant une expérience de jeu plus fluide et plus réactive que jamais. Les performances extraordinaires de G-SYNC™ sont dues à la synchronisation des fréquences de rafraîchissement sur le processeur graphique de votre PC équipé d'une carte GeForce GTX, minimisant les déchirures, saccades et retards d'affichage. Résultat : les scènes s'affichent instantanément, les objets sont plus nets, et le gameplay est ultra-fluide, pour une expérience visuelle exceptionnelle et un avantage indéniable sur votre adversaire.
À vous les compétitions et les parties intenses. Exigez une qualité d'image ultra-fluide et sans latence. Cet écran Philips rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 144 fois par seconde, soit 2,4 fois plus rapidement qu'un écran standard. Lorsque la fréquence d'images est trop basse, les ennemis peuvent apparaître de manière saccadée à l'écran, ce qui en fait des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 144 Hz, ces images manquantes apparaissent à l'écran. Les mouvements de vos ennemis s'affichent de manière extrêmement fluide et vous pouvez les cibler facilement. Avec un très faible retard d'affichage et aucune déchirure de l'image, cet écran Philips est votre partenaire de jeu idéal.
SmartResponse est une technologie innovante exclusive de Philips qui, lorsqu'elle est activée, adapte automatiquement le temps de réponse aux besoins spécifiques des applications (telles que les jeux et les films) qui nécessitent un temps de réponse court afin de fournir des images fluides, sans latence et sans image fantôme.
En mode NVIDIA Ultra Low Motion Blur (ULMB), les objets en mouvement s'affichent de manière plus nette, même à des fréquences de rafraîchissement élevées telles que 120 Hz.
Ce moniteur gaming Philips est NVIDIA 3D Vision Ready. Transformez votre expérience avec la technologie 3D Full HD 1080p. Grâce à la technologie des lunettes NVIDIA 3D Vision™ 2*, l'immersion est totale, pour des jeux vidéo et films en 3D. Cette nouvelle technologie produit des images 3D deux fois plus nettes que la technologie 3D classique. Plus de 550 jeux PC sont actuellement compatibles avec le kit NVIDIA 3D Vision™. * Nécessite le kit supplémentaire NVIDIA 3D Vision 2 pour un plaisir 3D immersif. Visitez http://store.nvidia.com/
La base Super Ergo offre un confort ergonomique et un système intelligent de gestion des câbles. Le réglage de la hauteur, le support pivotant, l'angle d'inclinaison et de rotation de la base du moniteur augmentent le confort de l'utilisateur et réduisent les fatigues physiques résultant d'une longue session de jeu. En outre, le système intelligent de gestion des câbles libère de l'espace.
DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.
La norme USB 3.0 Super Speed permet un débit de transfert de 5,0 Gbits/s, près de 10 fois plus rapide qu'avec la norme USB 2.0. Le temps de transfert des données est réduit de manière significative, ce qui vous fait économiser du temps et de l'argent. Avec plus de bande passante, une vitesse de transfert plus élevée, une meilleure gestion de la consommation d'énergie et de meilleures performances générales, la dernière norme internationale USB 3.0 vous permet d'utiliser des périphériques de stockage de grande capacité. Avec la technologie Sync-N-Go, vous n'aurez plus à attendre que de la bande passante se libère. Votre investissement USB 2.0 est toutefois protégé car cette norme est rétro-compatible.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Socle
Alimentation
Dimensions
Poids
Conditions de fonctionnement
Développement durable
Conformité et normes
Boîtier
Configuration minimum pour le 3D
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