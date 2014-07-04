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    Brilliance Moniteur LCD avec NVIDIA G-SYNC™

    272G5DYEB/00

    Des jeux d'une fluidité et d'une réactivité inégalées

    Dominez vos adversaires comme jamais. Le moniteur gaming Philips 272G5DYEB 27" avec technologie NVIDIA G-SYNC™ élimine les saccades et les déchirures, pour des jeux d'une fluidité et d'une réactivité inégalées.

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    Brilliance Moniteur LCD avec NVIDIA G-SYNC™

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    Des jeux d'une fluidité et d'une réactivité inégalées

    Technologie NVIDIA G-SYNC™

    • G-line
    • 144 Hz
    • 27" (68,6 cm)
    NVIDIA G-SYNC™ pour un jeu fluide et réactif

    NVIDIA G-SYNC™ pour un jeu fluide et réactif

    NVIDIA G-SYNC™ est une nouvelle technologie d'affichage révolutionnaire offrant une expérience de jeu plus fluide et plus réactive que jamais. Les performances extraordinaires de G-SYNC™ sont dues à la synchronisation des fréquences de rafraîchissement sur le processeur graphique de votre PC équipé d'une carte GeForce GTX, minimisant les déchirures, saccades et retards d'affichage. Résultat : les scènes s'affichent instantanément, les objets sont plus nets, et le gameplay est ultra-fluide, pour une expérience visuelle exceptionnelle et un avantage indéniable sur votre adversaire.

    Fréquence de rafraîchissement de 144 Hz pour une image saisissante, d'une fluidité extrême

    Fréquence de rafraîchissement de 144 Hz pour une image saisissante, d'une fluidité extrême

    À vous les compétitions et les parties intenses. Exigez une qualité d'image ultra-fluide et sans latence. Cet écran Philips rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 144 fois par seconde, soit 2,4 fois plus rapidement qu'un écran standard. Lorsque la fréquence d'images est trop basse, les ennemis peuvent apparaître de manière saccadée à l'écran, ce qui en fait des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 144 Hz, ces images manquantes apparaissent à l'écran. Les mouvements de vos ennemis s'affichent de manière extrêmement fluide et vous pouvez les cibler facilement. Avec un très faible retard d'affichage et aucune déchirure de l'image, cet écran Philips est votre partenaire de jeu idéal.

    SmartResponse : temps de réponse de 1 ms (idéal pour le jeu)

    SmartResponse : temps de réponse de 1 ms (idéal pour le jeu)

    SmartResponse est une technologie innovante exclusive de Philips qui, lorsqu'elle est activée, adapte automatiquement le temps de réponse aux besoins spécifiques des applications (telles que les jeux et les films) qui nécessitent un temps de réponse court afin de fournir des images fluides, sans latence et sans image fantôme.

    NVIDIA Ultra Low Motion Blur pour des actions fluides

    NVIDIA Ultra Low Motion Blur pour des actions fluides

    En mode NVIDIA Ultra Low Motion Blur (ULMB), les objets en mouvement s'affichent de manière plus nette, même à des fréquences de rafraîchissement élevées telles que 120 Hz.

    NVIDIA 3D Vision Ready pour des jeux immersifs

    NVIDIA 3D Vision Ready pour des jeux immersifs

    Ce moniteur gaming Philips est NVIDIA 3D Vision Ready. Transformez votre expérience avec la technologie 3D Full HD 1080p. Grâce à la technologie des lunettes NVIDIA 3D Vision™ 2*, l'immersion est totale, pour des jeux vidéo et films en 3D. Cette nouvelle technologie produit des images 3D deux fois plus nettes que la technologie 3D classique. Plus de 550 jeux PC sont actuellement compatibles avec le kit NVIDIA 3D Vision™. * Nécessite le kit supplémentaire NVIDIA 3D Vision 2 pour un plaisir 3D immersif. Visitez http://store.nvidia.com/

    Base Super Ergo pour un confort de jeu personnalisé

    Base Super Ergo pour un confort de jeu personnalisé

    La base Super Ergo offre un confort ergonomique et un système intelligent de gestion des câbles. Le réglage de la hauteur, le support pivotant, l'angle d'inclinaison et de rotation de la base du moniteur augmentent le confort de l'utilisateur et réduisent les fatigues physiques résultant d'une longue session de jeu. En outre, le système intelligent de gestion des câbles libère de l'espace.

    Connexion DisplayPort pour de magnifiques visuels

    Connexion DisplayPort pour de magnifiques visuels

    DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.

    Le concentrateur USB 3.0 Super Speed vous fait gagner du temps avec des transferts de données rapides

    La norme USB 3.0 Super Speed permet un débit de transfert de 5,0 Gbits/s, près de 10 fois plus rapide qu'avec la norme USB 2.0. Le temps de transfert des données est réduit de manière significative, ce qui vous fait économiser du temps et de l'argent. Avec plus de bande passante, une vitesse de transfert plus élevée, une meilleure gestion de la consommation d'énergie et de meilleures performances générales, la dernière norme internationale USB 3.0 vous permet d'utiliser des périphériques de stockage de grande capacité. Avec la technologie Sync-N-Go, vous n'aurez plus à attendre que de la bande passante se libère. Votre investissement USB 2.0 est toutefois protégé car cette norme est rétro-compatible.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Taille de la dalle
      27 pouces/68,6 cm
      Format d'image
      16/9
      Type d'écran LCD
      TFT-LCD (TN)
      Type de rétroéclairage
      Système W-LED
      Pas de masque
      0,311 x 0,311 mm
      Résolution optimale
      1 920 x 1 080 à 144 Hz (DP)
      Luminosité
      300  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,7 M
      Niveau de contraste (standard)
      1 000:1
      Temps de réponse (standard)
      5  ms
      Angle de visualisation
      • 170º (H)/160º (V)
      • - C/R > 10
      SmartResponse
      1 ms (gris à gris)*
      Zone de visualisation efficace
      597,6 (H) x 336,15 (V) mm
      Fréquence de balayage
      30-160 kHz (H) / 30-150 Hz (V)
      sRGB
      Oui

    • Connectivité

      Entrée de signal
      • DisplayPort 1.2
      • 4 ports USB 3.0 avec 1 chargeur rapide

    • Pratique

      Compatibilité Plug & Play
      • DDC/CI
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      Confort d'utilisation
      • Retour
      • Vers le bas
      • ULMB / Haut
      • Menu/OK
      • Marche/arrêt
      Langues OSD
      • Portugais brésilien
      • Tchèque
      • Néerlandais
      • Anglais
      • Finnois
      • Français
      • Allemand
      • Grec
      • Hongrois
      • Italien
      • Japonais
      • Coréen
      • Polonais
      • Portugais
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Espagnol
      • Suédois
      • Chinois traditionnel
      • Turc
      • Ukrainien
      Autres fonctionnalités
      • Verrou Kensington
      • Fixation VESA (100 x 100 mm)

    • Socle

      Réglage en hauteur
      150  millimètre
      Pivotant
      90 degrés
      Pivotant
      -65/65  degrés
      Inclinaison
      -5 à +20  degrés

    • Alimentation

      Alimentation
      • 100-240 V CA, 50-60 Hz
      • Externe
      Mode d'arrêt
      0,5 W (typ.)
      En mode de fonctionnement
      27,5 W (typ.) (méthode de test EnergyStar 6.0)
      Mode veille
      0,5 W (typ.)
      Voyant d'alimentation
      • Fonctionnement - blanc
      • Mode veille - blanc (clignotant)

    • Dimensions

      Emballage en mm (l x H x P)
      750 x 234 x 490  millimètre
      Produit sans support (mm)
      639 x 405 x 64  millimètre
      Produit avec support (hauteur maximale)
      639 x 580 x 273  millimètre

    • Poids

      Produit avec emballage (kg)
      11,30  kg
      Produit avec support (kg)
      7,80  kg
      Produit sans support (kg)
      5  kg

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      Fonctionnement : +3 658 m (12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds)
      Température de fonctionnement
      0 °C à 40 °C  °C
      MTBF
      30 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 %-80  %
      Température de stockage
      -20 °C à 60 °C  °C

    • Développement durable

      Environnement et énergie
      • EnergyStar 6.0
      • LUSD
      • Sans mercure
      Emballage recyclable
      100  %

    • Conformité et normes

      Approbations de conformité
      • BSMI
      • Marquage « CE »
      • FCC Classe B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • cETLus
      • WEEE

    • Boîtier

      Couleur
      Noir
      Finition
      Texture

    • Configuration minimum pour le 3D

      Kit Nvidia 3D Vision requis
      Non inclus

    Badge-D2C

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    • Assurez-vous que le système d'exploitation de votre PC est Windows 7 ou une version supérieure, avec une carte graphique NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU ou une version supérieure, mise à jour avec le dernier pilote.
    • Le mode G-Sync, le mode ULMB et le mode 3D Vision ne coexistent pas simultanément. Si l'un des modes est activé, les deux autres modes doivent être désactivés.
    • Le mode ULMB est uniquement possible à 85 Hz, 100 Hz et 120 Hz. Le mode 3D Vision est uniquement possible à 100 Hz et 120 Hz.
    • Carte graphique NVIDIA et connecteur DisplayPort requis pour G-SYNC™. Reportez-vous à la page www.geforce.com/g-sync pour plus d'informations.
    • Pour toute question concernant la fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, adressez-vous directement au revendeur de votre carte.
    • Copyright 2014 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC et 3D Vision sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de NVIDIA Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
    • Logiciel BATMAN : ARKHAM ORIGINS : copyright 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Développé par WB Games Montréal et Splash Damage. BATMAN et tous les personnages, leurs apparences distinctives, ainsi que les éléments qui y sont associés sont des marques commerciales de DC Comics copyright 2013. Tous droits réservés.
    • LOGO WB GAMES, ÉCUSSON WB : ™ et copyright Warner Bros. Entertainment Inc. (s13)
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