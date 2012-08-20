Termes recherchés

  • Productivité et développement durable Productivité et développement durable Productivité et développement durable

    Brilliance Moniteur LCD, rétroéclairage LED

    271S4LPYSS/00

    Productivité et développement durable

    Utilisant 25 % de matériaux recyclés et ne contenant ni PVC ni BFR, cet écran LED Philips PowerSensor est la solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Brilliance Moniteur LCD, rétroéclairage LED

    Produits similaires

    Afficher tous les Moniteurs de bureau

    Productivité et développement durable

    avec PowerSensor pour alléger vos factures d'électricité

    • S-line
    • 27" (68,6 cm)
    • Écran Full HD
    Jusqu'à 80 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor

    Jusqu'à 80 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor

    PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.

    Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

    Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

    SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

    SmartContrast offre des détails de noir extrêmement profonds

    SmartContrast offre des détails de noir extrêmement profonds

    SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

    Touches tactiles

    Touches tactiles

    Les touches tactiles sont des icônes tactiles intelligentes qui remplacent les boutons saillants et vous permettent de régler le moniteur à votre convenance. Sensibles au moindre contact, les touches tactiles donnent à votre moniteur un aspect moderne.

    TrueVision assure des images de qualité laboratoire

    TrueVision assure des images de qualité laboratoire

    TrueVision est une technologie Philips utilisant des algorithmes avancés pour tester et aligner l'affichage, ce qui vous garantit des performances visuelles parfaites. Philips s'assure que les moniteurs TrueVision quittant ses usines sont réglés selon ce procédé, pour une qualité d'image et de couleur constante.

    La technologie LED garantit des couleurs naturelles

    Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

    DisplayPort offre une large bande passante

    DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.

    Réglage facile des performances grâce à SmartControl

    Logiciel PC permettant d'optimiser les paramètres et les performances d'affichage. Philips permet de régler l'affichage en toute simplicité, et ce, de deux manières : via l'affichage à l'écran par l'intermédiaire des touches de l'afficheur ou à l'aide du logiciel Philips SmartControl.

    Boîtier sans PVC ni BFR

    Le boîtier de ce moniteur Philips ne contient ni matériaux ignifuges bromés (BFR) ni polychlorure de vinyle (PVC)

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Taille de la dalle
      27 pouces/68,6 cm
      Format d'image
      16/9
      Type d'écran LCD
      TFT-LCD
      Type de rétroéclairage
      Système W-LED
      Pas de masque
      0,311 x 0,311 mm
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      300  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,7 M
      Niveau de contraste (standard)
      1 000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Temps de réponse (standard)
      5  ms
      Angle de visualisation
      • 170º (H)/160º (V)
      • - C/R > 10
      Amélioration de l'image
      SmartImage
      Zone de visualisation efficace
      597,6 (H) x 336,15 (V)
      Fréquence de balayage
      30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
      sRGB
      Oui

    • Connectivité

      Entrée de signal
      • 1 DisplayPort
      • DVI-D (HDCP numérique)
      • VGA (analogique)
      Entrée de sync.
      • Synchronisation séparée
      • Synchronisation (vert)

    • Pratique

      Compatibilité Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Confort d'utilisation
      • SmartImage
      • PowerSensor
      • Luminosité
      • Menu
      • Marche/arrêt
      Langues OSD
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Portugais
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Espagnol
      Autres fonctionnalités
      • Verrou Kensington
      • Fixation VESA (100 x 100 mm)
      Logiciel de commande
      SmartControl Premium

    • Socle

      Inclinaison
      -5/20  degrés

    • Alimentation

      Mode ECO
      18 W (typ.)
      Alimentation
      • 100-240 V CA, 50-60 Hz
      • intégrée
      Mode d'arrêt
      0,1 W (typ.)
      En mode de fonctionnement
      20,3 W (typ.) (méthode de test EnergyStar 5.0)
      Mode veille
      0,3 W
      Voyant d'alimentation
      • Fonctionnement - blanc
      • Mode veille - blanc (clignotant)

    • Dimensions

      Produit avec support (mm)
      639 x 484 x 224  millimètre
      Emballage en mm (l x H x P)
      730 x 565 x 176  millimètre
      Produit sans support (mm)
      639 x 405 x 64  millimètre

    • Poids

      Produit avec emballage (kg)
      8,92  kg
      Produit avec support (kg)
      5,90  kg
      Produit sans support (kg)
      5  kg

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      Fonctionnement : +3 658 m (12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds)
      Température de fonctionnement
      0 °C à 40 °C  °C
      MTBF
      30 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 %-80  %
      Température de stockage
      -20 °C à 60 °C  °C

    • Développement durable

      Environnement et énergie
      • PowerSensor
      • EnergyStar 5.0
      • LUSD
      Emballage recyclable
      100  %
      Substances spécifiques
      • Boîtier sans PVC ni BFR
      • Sans mercure
      Matériaux recyclés
      25 %

    • Conformité et normes

      Approbations de conformité
      • BSMI
      • Marquage « CE »
      • FCC Classe B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Boîtier

      Finition
      Texture
      Pied
      Noir
      Châssis avant
      Argent
      Capot arrière
      Noir

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.