Picture Performance Index améliore tous les éléments visuels

Picture Performance Index associe la technologie d'écran de Philips à des moteurs sophistiqués de traitement de l'image afin d'améliorer les éléments constitutifs de la perception : netteté, mouvement, contraste et couleurs. Quelle que soit la source, l'image sera toujours ultra-nette, avec un niveau de détails et une profondeur incroyables, des noirs d'une intensité extrême, des blancs d'une luminosité inégalée, des couleurs des plus vives et éclatantes, et des tons chair réalistes et naturels, sans exception.