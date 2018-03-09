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Arrêté
24PFS5603/12
Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Admirez le design épuré et minimaliste du téléviseur Philips 5600 blanc. Ses lignes fines et découpées sont parfaitement adaptées à votre décor. Avec une qualité d'image Full HD, ce téléviseur est le choix idéal pour les acheteurs à la recherche de simplicité.
60 cm (24")
PPI de 200
FHD
Pixel Plus HD
Élégant, compact, léger et portable. Votre petit téléviseur vous permet de regarder vos émissions favorites où que vous soyez, aussi bien dans votre cuisine qu'en camping avec votre famille. Ce téléviseur portable vous donne la possibilité de vous tenir au courant de l'actualité et de connaître les derniers résultats sportifs. Il vous accompagne dans vos divertissements !
Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.
La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.
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Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.