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Arrêté
240S1SS/00
Écran large optimisé pour une meilleure productivité
Doté des fonctions SmartImage, SmartContrast, SmartControl et TrueVision, l'écran professionnel 240S1 améliore votre productivité.
Écran large S-line 61 cm (24")
Format 16/10
Double entrée avec connecteurs pour signal analogique VGA et signal numérique DVI.
La gestion des câbles est une configuration précise qui permet de garder un espace de travail ordonné en organisant les câbles et les fils nécessaires au fonctionnement d’un moniteur.
Les moniteurs Philips certifiés EPEAT Silver assurent une protection pour le bien-être des personnes et de l'environnement; ils ne consomment que très peu d'énergie et ne rejettent qu'une très faible quantité de gaz à effet de serre. Le programme EPEAT permet aux consommateurs d'évaluer, de comparer et de choisir leur moniteur en fonction de 51 critères environnementaux pris en compte par l'EPA des É.-U. Ce programme n'est valide que là où Philips a déposé le produit. Visitez le site www.epeat.net pour connaître le statut dans votre pays.