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BrillianceMoniteur LCD avec SmartImage

240S1SS/00

Écran large optimisé pour une meilleure productivité

Doté des fonctions SmartImage, SmartContrast, SmartControl et TrueVision, l'écran professionnel 240S1 améliore votre productivité.

Voir tous les avantages

Écran large optimisé pour une meilleure productivité

  • Écran large S-line 61 cm (24")

  • Format 16/10

Entrées analogique VGA et numérique DVI

Double entrée avec connecteurs pour signal analogique VGA et signal numérique DVI.

Range-câbles empêchant l’enchevêtrement des câbles pour un espace de travail ordonné

La gestion des câbles est une configuration précise qui permet de garder un espace de travail ordonné en organisant les câbles et les fils nécessaires au fonctionnement d’un moniteur.

EPEAT Silver permet de réduire l'impact sur l'environnement

Les moniteurs Philips certifiés EPEAT Silver assurent une protection pour le bien-être des personnes et de l'environnement; ils ne consomment que très peu d'énergie et ne rejettent qu'une très faible quantité de gaz à effet de serre. Le programme EPEAT permet aux consommateurs d'évaluer, de comparer et de choisir leur moniteur en fonction de 51 critères environnementaux pris en compte par l'EPA des É.-U. Ce programme n'est valide que là où Philips a déposé le produit. Visitez le site www.epeat.net pour connaître le statut dans votre pays.

Spécificités Techniques

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