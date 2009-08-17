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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD avec SmartImage

240S1SB/00

Écran large optimisé pour une meilleure productivité

Doté des fonctions SmartImage, SmartContrast, SmartControl et TrueVision, l'écran professionnel 240S1 améliore votre productivité.

Voir tous les avantages

Écran large optimisé pour une meilleure productivité

  • Écran large S-line 61 cm (24")

  • Format 16/10

Entrées analogique VGA et numérique DVI

Double entrée avec connecteurs pour signal analogique VGA et signal numérique DVI.

TrueVision : pour un affichage de qualité professionnelle

TrueVision est une technologie de test et d'algorithme exclusive à Philips, à la pointe du progrès. Elle permet de parvenir à un réglage précis d'un moniteur selon un processus complet qui garantit des performances d'affichage optimales, tout en respectant une norme quatre fois plus rigoureuse que les critères exigés par Microsoft pour tous les moniteurs (pas seulement quelques échantillons) sortant de l'usine et conçus pour Vista. Seul Philips parvient à produire des moniteurs répondant exactement à ce niveau de précision des couleurs et de qualité d'affichage.

SmartImage : pour une expérience visuelle optimisée et conviviale

SmartImage est une technologie de pointe, exclusive à Philips, permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran et de vous offrir un affichage exceptionnel. Cette interface conviviale vous permet de sélectionner plusieurs modes tels que Bureau, Image, Divertissement, Économie, etc., en fonction de l'application utilisée. Selon la sélection, SmartImage optimise de façon dynamique le contraste, la saturation de couleur et la netteté des images et vidéos pour permettre une qualité d'affichage supérieure. Le mode économique vous permet de faire de grandes économies d'énergie. Et tout cela se fait en temps réel; il suffit d'appuyer sur un bouton!

Spécificités Techniques

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