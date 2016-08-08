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Arrêté
240B7QPTEB/01
Des images nettes, des performances efficaces
Utilisant 85 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et ne contenant ni PVC ni BFR, ce moniteur Philips PowerSensor est la solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement
B-line
24 (diag. 24,1" / 61,1 cm)
1 920 x 1 200 (WUXGA)
PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges inoffensifs pour déterminer la présence de l'utilisateur et réduire automatiquement la luminosité du moniteur lorsqu'il s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 70 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
La sortie DisplayPort vous permet de connecter plusieurs moniteurs haute résolution avec un seul câble reliant votre premier moniteur au PC. La possibilité de connexion en série de plusieurs moniteurs vous permet de désencombrer votre bureau en évitant de multiplier les câbles.
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
Temps de réponse égal à SmartResponse