Conformité Energy Star assurant efficacité énergétique et faible consommation

Mis de l'avant par l'Environmental Protection Agency des États-Unis, le programme d'efficacité énergétique Energy Star a été adopté par de nombreux autres pays. Les produits homologués Energy Star sont conformes aux plus récentes normes en matière d'efficacité énergétique. Les nouveaux moniteurs Philips sont homologués Energy Star 5.0, ce qui signifie qu'ils respectent ou excèdent les exigences du programme : par exemple, la norme Energy Star 5.0 exige une consommation inférieure à 1 watt en veille, et les moniteurs Philips consomment moins de 0,5 watt en veille. Pour en savoir davantage sur le programme Energy Star, visitez le site www.energystar.gov.