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Arrêté
240B1CS/00
Écran ergonomique professionnel pour une meilleure productivité
Doté de la fonction SmartImage, d'un système de reproduction stéréo en façade, d'un port USB et d'une base Ergo, l'écran professionnel 240B1 à faible consommation d'énergie améliore votre productivité.
Écran large B-line 61 cm (24")
Format 16/10
SmartControl II est un logiciel pour moniteur dont l'interface graphique conviviale permet de régler précisément la résolution, le calibrage couleur et d'autres paramètres de l'écran, notamment la luminosité, le contraste, l'horloge et la phase, la position, le RVB, le point blanc et, sur les modèles disposant de haut-parleurs intégrées, le volume.
Mis de l'avant par l'Environmental Protection Agency des États-Unis, le programme d'efficacité énergétique Energy Star a été adopté par de nombreux autres pays. Les produits homologués Energy Star sont conformes aux plus récentes normes en matière d'efficacité énergétique. Les nouveaux moniteurs Philips sont homologués Energy Star 5.0, ce qui signifie qu'ils respectent ou excèdent les exigences du programme : par exemple, la norme Energy Star 5.0 exige une consommation inférieure à 1 watt en veille, et les moniteurs Philips consomment moins de 0,5 watt en veille. Pour en savoir davantage sur le programme Energy Star, visitez le site www.energystar.gov.
La base Compact Ergo est un support de moniteur Philips inclinable, réglable en hauteur et facile à utiliser. Chaque utilisateur peut régler le moniteur de façon à optimiser son confort visuel.