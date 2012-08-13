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Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).
Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.
TrueVision est une technologie Philips utilisant des algorithmes avancés pour tester et aligner l'affichage, ce qui vous garantit des performances visuelles parfaites. Philips s'assure que les moniteurs TrueVision quittant ses usines sont réglés selon ce procédé, pour une qualité d'image et de couleur constante.
SmartResponse est une technologie innovante exclusive de Philips qui, lorsqu'elle est activée, adapte automatiquement le temps de réponse aux besoins spécifiques des applications (telles que les jeux et les films) qui nécessitent un temps de réponse court afin de fournir des images fluides, sans latence et sans image fantôme.
Les touches tactiles sont des icônes tactiles intelligentes qui remplacent les boutons saillants et vous permettent de régler le moniteur à votre convenance. Sensibles au moindre contact, les touches tactiles donnent à votre moniteur un aspect moderne.
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
SmartImage Lite est une technologie de pointe propriétaire de Philips permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran. Sur la base d'un scénario, SmartImage améliore de manière dynamique le contraste, la saturation, la netteté des images et vidéos pour une qualité d'affichage optimale, le tout en temps réel sur simple pression d'une touche.
Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.
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