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Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes
Avec son design fin et élégant, cet écran est facile à utiliser. Les fonctions essentielles, dont SmartContrast, vous permettent de bénéficier d'images profondes et lumineuses. Ce modèle est exceptionnel !Voir tous les avantages
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Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.
Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.
Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.
Energy Star est un programme d'efficacité énergétique parrainé par la US EPA (agence pour la protection de l'environnement aux États-Unis), également présent dans beaucoup d'autres pays. La certification Energy Star vous garantit que le produit que vous achetez est conforme aux normes d'efficacité énergétique les plus récentes valables pour la consommation maximale du produit à tous les stades de son fonctionnement. Les nouveaux moniteurs Philips sont certifiés conformes aux spécifications Energy Star 5.0 et aux normes, voire obtiennent de meilleurs résultats. Par exemple, Energy Star 5.0 préconise une consommation inférieure à 1 watt en mode veille : les moniteurs Philips consomment moins de 0,5 watts. Pour plus de détails, consultez le site www.energystar.gov.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Socle
Alimentation
Dimensions
Poids
Conditions de fonctionnement
Développement durable
Conformité et normes
Boîtier
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