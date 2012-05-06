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    Moniteur LCD 3D, rétroéclairage LED

    236G3DHSB/00

    Découvrez le plaisir des jeux en 3D sur votre grand écran

    Laissez-vous tenter par des jeux en 3D sur le moniteur LED Philips 236G. Avec un grand écran, des lunettes 3D anti-scintillement et plusieurs entrées HDMI, jouer n'a jamais été aussi excitant !

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    Moniteur LCD 3D, rétroéclairage LED

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    Découvrez le plaisir des jeux en 3D sur votre grand écran

    • G-line
    • 23" (58,4 cm)
    • Lunettes 3D FPR
    Technologie Easy 3D pour une expérience de jeu sans scintillement

    Technologie Easy 3D pour une expérience de jeu sans scintillement

    La technologie Easy 3D vous garantit de longues heures agréables de visionnement 3D, grâce à ses performances sans scintillement ni images fantômes. Les lunettes 3D compatibles sont légères et fonctionnent sans piles. Profitez de la 3D chez vous!

    SmartImage : pour une expérience visuelle optimisée et conviviale

    SmartImage : pour une expérience visuelle optimisée et conviviale

    SmartImage est une technologie de pointe, exclusive à Philips, permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran et de vous offrir un affichage exceptionnel. Cette interface conviviale vous permet de sélectionner plusieurs modes tels que Bureau, Image, Divertissement, Économie, etc., en fonction de l'application utilisée. Selon la sélection, SmartImage optimise de façon dynamique le contraste, la saturation de couleur et la netteté des images et vidéos pour permettre une qualité d'affichage supérieure. Le mode économique vous permet de faire de grandes économies d'énergie. Et tout cela se fait en temps réel; il suffit d'appuyer sur un bouton!

    SmartContrast 20 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

    SmartContrast 20 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

    Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

    SmartResponse 2 ms pour une expérience frénétique des jeux 2D

    SmartResponse 2 ms pour une expérience frénétique des jeux 2D

    SmartResponse est une technologie de surmultiplication exclusive de Philips qui, lorsqu'elle est activée, ajuste le temps de réponse aux besoins spécifiques des applications telles que des jeux vidéo ou des films, qui nécessitent des temps de réponse plus courts afin d'obtenir des images parfaitement fluides, sans saccade, retard, ni images fantômes.

    Lunettes 3D sans scintillement pour un visionnement confortable

    Divertissez-vous en tout confort grâce à ces lunettes 3D polarisées très légères et conviviales. Ne souffrant d'aucun scintillement, elles sont faciles à entretenir et à remplacer et restent très abordables afin que chaque membre de la famille puisse avoir ses propres lunettes. Et dans la mesure où aucune pile et aucun câble ne sont requis, vous avez toute liberté pour en profiter aussi longtemps que vous le voulez.

    Conversion 2D > 3D avec touche de commande

    Faites entrer toute votre collection 2D dans l'univers de la 3D à l'aide d'une simple touche. Facilement accessible grâce à la touche de raccourci présente sur le cadre, cette fonctionnalité vous permet de redécouvrir vos jeux, vos films et vos vidéos 2D sous un nouveau jour.

    3D auto pour les consoles de jeu et les lecteurs Blu-ray HDMI les plus récents

    Doté d'une connexion HDMI 1.4a pour les consoles de jeu et les lecteurs Blu-ray, cet écran 3D de Philips bascule automatiquement en mode 3D pour vous offrir des images fantastiques sans que vous n'ayez besoin de toucher aux réglages.

    SmartControl pour un réglage aisé de l'affichage

    Logiciel PC permettant d'optimiser les paramètres et les performances d'affichage. Vous pouvez ainsi régler l'affichage en toute simplicité, soit au moyen du menu à l'écran et donc, des touches de l'afficheur, soit au moyen du logiciel Philips SmartControl.

    Écran sans mercure respectueux de l'environnement

    Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.

    Energy Star : plus d'efficacité pour une consommation minimale

    Energy Star est un programme d'efficacité énergétique parrainé par la US EPA (agence pour la protection de l'environnement aux États-Unis), également présent dans beaucoup d'autres pays. La certification Energy Star vous garantit que le produit que vous achetez est conforme aux normes d'efficacité énergétique les plus récentes valables pour la consommation maximale du produit à tous les stades de son fonctionnement. Les nouveaux moniteurs Philips sont certifiés conformes aux spécifications Energy Star 5.0 et aux normes, voire obtiennent de meilleurs résultats. Par exemple, Energy Star 5.0 préconise une consommation inférieure à 1 watt en mode veille : les moniteurs Philips consomment moins de 0,5 watts. Pour plus de détails, consultez le site www.energystar.gov.

    Technologie DEL HD 1080p pour des images 2D éclatantes

    Les DEL blanches sont des dispositifs à semi-conducteurs qui s'illuminent à pleine puissance constante plus rapidement, ce qui réduit le délai de démarrage. Les DEL ne contiennent pas de mercure, ce qui permet un recyclage respectueux de l'environnement et une mise au rebut sécuritaire. Les DEL permettent un meilleur contrôle de la gradation de l'intensité lumineuse du rétroéclairage, ce qui permet un rapport de contraste très élevé. Elles permettent également une meilleure reproduction des couleurs, car la luminosité est constante sur toute la surface de l'écran.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Taille de la dalle
      23 pouces / 58,4 cm
      Format d'image
      16/9
      Type d'écran LCD
      TFT-LCD
      Type de rétroéclairage
      Système W-LED
      Pas de masque
      0,265 x 0,265 mm
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      250  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,7 M
      Niveau de contraste (standard)
      1 000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Temps de réponse (standard)
      5  ms
      Angle de visualisation
      • 170º (H)/160º (V)
      • - C/R > 10
      Amélioration de l'image
      SmartImage
      SmartResponse
      2 ms en mode 2D (gris à gris)
      Zone de visualisation efficace
      509,2 (H) x 286,4 (V) mm
      Fréquence de balayage
      30-83 kHz (H) / 50-75 Hz (V)
      sRGB
      Oui
      Angle de visualisation 3D
      • 80º (H) / 12º (V)
      • 3D CT < 10

    • Connectivité

      Entrée de signal
      • 2 HDMI
      • VGA (analogique)
      Entrée de sync.
      • Synchronisation séparée
      • Synchronisation (vert)
      Audio (entrée/sortie)
      Sortie audio HDMI

    • Pratique

      Compatibilité Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      Confort d'utilisation
      • SmartImage
      • 3D
      • Marche/arrêt
      • Entrée
      • Menu
      Langues OSD
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Portugais
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Espagnol
      Autres fonctionnalités
      Verrou Kensington

    • Socle

      Inclinaison
      -5 à +20  degrés

    • Alimentation

      Alimentation
      • 100-240 V CA, 50-60 Hz
      • intégrée
      Mode d'arrêt
      < 0,3 W
      En mode de fonctionnement
      23,85 W (type) (méthode de test d'EnergyStar 5.0)
      Mode veille
      0,5 W (typ.)
      Voyant d'alimentation
      • Fonctionnement - blanc
      • Mode veille - blanc (clignotant)

    • Dimensions

      Produit avec support (mm)
      566 x 426 x 219  millimètre
      Emballage en mm (l x H x P)
      615 x 441 x 115  millimètre
      Produit sans support (mm)
      566 x 355 x 54  millimètre

    • Poids

      Produit avec emballage (kg)
      4,61  kg
      Produit avec support (kg)
      3,26  kg
      Produit sans support (kg)
      3,03  kg

    • Conditions de fonctionnement

      Température de fonctionnement
      0 °C à 40 °C  °C
      MTBF
      30 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 %-80  %
      Température de stockage
      -20 °C à 60 °C  °C

    • Développement durable

      Environnement et énergie
      • EPEAT Argent
      • LUSD
      • EnergyStar 5.0
      • Sans mercure
      Emballage recyclable
      100  %

    • Conformité et normes

      Approbations de conformité
      • BSMI
      • Marquage « CE »
      • FCC Classe B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Boîtier

      Couleur
      Noir
      Finition
      Brillant/texture

    • Configuration minimum pour le 3D

      Auto 3D
      HDMI 1.4a nécessaire
      Matériel PC
      Nécessite une carte VGA AMD/nVidia*
      Logiciels
      Logiciel Tridef 3D gratuit fourni

    Badge-D2C

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    • Si vous ressentez des désagréments tels que des vertiges, maux de tête ou des désorientations, nous vous recommandons de ne pas regarder de 3D trop longtemps.
    • Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans.
    • Veillez à bien lire le manuel d'instructions pour en savoir plus sur une utilisation sûre de la technologie 3D
    • En ce qui concerne la carte VGA ou d'autres exigences dues à la 3D, visitez la page www.philips.com/support pour de plus amples informations.
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