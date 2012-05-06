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Découvrez le plaisir des jeux en 3D sur votre grand écran
Laissez-vous tenter par des jeux en 3D sur le moniteur LED Philips 236G. Avec un grand écran, des lunettes 3D anti-scintillement et plusieurs entrées HDMI, jouer n'a jamais été aussi excitant !Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La technologie Easy 3D vous garantit de longues heures agréables de visionnement 3D, grâce à ses performances sans scintillement ni images fantômes. Les lunettes 3D compatibles sont légères et fonctionnent sans piles. Profitez de la 3D chez vous!
SmartImage est une technologie de pointe, exclusive à Philips, permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran et de vous offrir un affichage exceptionnel. Cette interface conviviale vous permet de sélectionner plusieurs modes tels que Bureau, Image, Divertissement, Économie, etc., en fonction de l'application utilisée. Selon la sélection, SmartImage optimise de façon dynamique le contraste, la saturation de couleur et la netteté des images et vidéos pour permettre une qualité d'affichage supérieure. Le mode économique vous permet de faire de grandes économies d'énergie. Et tout cela se fait en temps réel; il suffit d'appuyer sur un bouton!
Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.
SmartResponse est une technologie de surmultiplication exclusive de Philips qui, lorsqu'elle est activée, ajuste le temps de réponse aux besoins spécifiques des applications telles que des jeux vidéo ou des films, qui nécessitent des temps de réponse plus courts afin d'obtenir des images parfaitement fluides, sans saccade, retard, ni images fantômes.
Divertissez-vous en tout confort grâce à ces lunettes 3D polarisées très légères et conviviales. Ne souffrant d'aucun scintillement, elles sont faciles à entretenir et à remplacer et restent très abordables afin que chaque membre de la famille puisse avoir ses propres lunettes. Et dans la mesure où aucune pile et aucun câble ne sont requis, vous avez toute liberté pour en profiter aussi longtemps que vous le voulez.
Faites entrer toute votre collection 2D dans l'univers de la 3D à l'aide d'une simple touche. Facilement accessible grâce à la touche de raccourci présente sur le cadre, cette fonctionnalité vous permet de redécouvrir vos jeux, vos films et vos vidéos 2D sous un nouveau jour.
Doté d'une connexion HDMI 1.4a pour les consoles de jeu et les lecteurs Blu-ray, cet écran 3D de Philips bascule automatiquement en mode 3D pour vous offrir des images fantastiques sans que vous n'ayez besoin de toucher aux réglages.
Logiciel PC permettant d'optimiser les paramètres et les performances d'affichage. Vous pouvez ainsi régler l'affichage en toute simplicité, soit au moyen du menu à l'écran et donc, des touches de l'afficheur, soit au moyen du logiciel Philips SmartControl.
Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.
Energy Star est un programme d'efficacité énergétique parrainé par la US EPA (agence pour la protection de l'environnement aux États-Unis), également présent dans beaucoup d'autres pays. La certification Energy Star vous garantit que le produit que vous achetez est conforme aux normes d'efficacité énergétique les plus récentes valables pour la consommation maximale du produit à tous les stades de son fonctionnement. Les nouveaux moniteurs Philips sont certifiés conformes aux spécifications Energy Star 5.0 et aux normes, voire obtiennent de meilleurs résultats. Par exemple, Energy Star 5.0 préconise une consommation inférieure à 1 watt en mode veille : les moniteurs Philips consomment moins de 0,5 watts. Pour plus de détails, consultez le site www.energystar.gov.
Les DEL blanches sont des dispositifs à semi-conducteurs qui s'illuminent à pleine puissance constante plus rapidement, ce qui réduit le délai de démarrage. Les DEL ne contiennent pas de mercure, ce qui permet un recyclage respectueux de l'environnement et une mise au rebut sécuritaire. Les DEL permettent un meilleur contrôle de la gradation de l'intensité lumineuse du rétroéclairage, ce qui permet un rapport de contraste très élevé. Elles permettent également une meilleure reproduction des couleurs, car la luminosité est constante sur toute la surface de l'écran.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Socle
Alimentation
Dimensions
Poids
Conditions de fonctionnement
Développement durable
Conformité et normes
Boîtier
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