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BrillianceMoniteur LED avec PowerSensor

235BL2CB/00

Premier écran PowerSensor à économie d'énergie

Le grand écran à LED professionnel Philips 235BL2 respectueux de l'environnement est doté de la technologie intelligente PowerSensor. Il détecte la présence de l'utilisateur et ajuste sa consommation d'énergie en conséquence, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité jusqu'à 80 %.

Voir tous les avantages

Premier écran PowerSensor à économie d'énergie

  • B-line

  • 23" (58,4 cm) Full HD

La technologie LED garantit des couleurs naturelles

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

PowerSensor réduit la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation

PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.

Mode de veille de 0,1 watt

Spécificités Techniques

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