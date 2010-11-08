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BrillianceMoniteur ACL avec PowerSensor

235B2CS/00

Le premier écran PowerSensor au monde économise l'énergie

Le grand moniteur 235B2 éconergétique de la gamme professionnelle de Philips est doté de la technologie intelligente PowerSensor qui permet de détecter la présence de l'utilisateur et d'ajuster sa consommation d'énergie en conséquence pour réduire vos factures d'énergie jusqu'à 80 %!

Voir tous les avantages

Le premier écran PowerSensor au monde économise l'énergie

  • B Line

  • HD 1080p 58,4 cm (23")

TrueVision : pour un affichage de qualité professionnelle

TrueVision est une technologie de test et d'algorithme exclusive à Philips, à la pointe du progrès. Elle permet de parvenir à un réglage précis d'un moniteur selon un processus complet qui garantit des performances d'affichage optimales, tout en respectant une norme quatre fois plus rigoureuse que les critères exigés par Microsoft pour tous les moniteurs (pas seulement quelques échantillons) sortant de l'usine et conçus pour Vista. Seul Philips parvient à produire des moniteurs répondant exactement à ce niveau de précision des couleurs et de qualité d'affichage.

Réglage en hauteur sur 70 mm pour une ergonomie optimale

La base Compact Ergo est un support de moniteur Philips inclinable, réglable en hauteur et facile à utiliser. Chaque utilisateur peut régler le moniteur de façon à optimiser son confort visuel.

Touches tactiles

Les touches tactiles sont des icônes tactiles intelligentes qui remplacent les boutons saillants et vous permettent de régler le moniteur à votre convenance. Sensibles au moindre contact, les touches tactiles donnent à votre moniteur un aspect moderne.

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