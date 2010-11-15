EPEAT OR pour un impact minimal sur l'environnement

Les moniteurs Philips certifiés EPEAT Or respectent votre santé et l'environnement, sont très économes en énergie et garantissent de faibles émissions de gaz à effet de serre. Le programme EPEAT aide le consommateur à évaluer, comparer et choisir des moniteurs en fonction de 51 critères environnementaux définis par la US EPA. La certification GOLD garantit qu'au moins 30 % des plastiques utilisés sont des résines recyclées, ce qui réduit l'utilisation de matériaux toxiques et dangereux. La certification EPEAT Or n'est valable que lorsque Philips enregistre le produit. Veuillez visiter le site www.epeat.net pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.