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  • Une télévision de qualité sur votre moniteur LED Full HD Une télévision de qualité sur votre moniteur LED Full HD Une télévision de qualité sur votre moniteur LED Full HD

    Moniteur LCD, rétroéclairage LED

    231TE4LB/00

    Une télévision de qualité sur votre moniteur LED Full HD

    Profitez de performances multimédias exceptionnelles avec l'écran Full HD Philips Motivo. Avec son tuner TNT, son entrée HDMI et son son puissant, il est un excellent choix.

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    Moniteur LCD, rétroéclairage LED

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    Une télévision de qualité sur votre moniteur LED Full HD

    avec tuner TNT

    • Motivo
    • 23" (58,4 cm)
    • Écran Full HD
    Écran LCD Full HD, résolution de 1920 x 1080p

    Écran LCD Full HD, résolution de 1920 x 1080p

    Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

    SmartContrast 20 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

    SmartContrast 20 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

    Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

    SmartPicture pour un affichage optimisé

    SmartPicture pour un affichage optimisé

    SmartPicture est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, image, divertissement, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

    Pour un plus grand plaisir audio

    Pour un plus grand plaisir audio

    Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

    Compatible HDMI pour un divertissement en Full HD

    Compatible HDMI pour un divertissement en Full HD

    Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).

    Technologie LED pour des couleurs naturelles

    Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

    Tuner TNT intégré pour réception TV sur le moniteur de votre PC

    Un tuner TNT est intégré à votre moniteur, ce qui lui permet de recevoir et d'afficher des signaux de télévision de haute qualité provenant de différentes sources.

    SmartSound sélectionne le mode idéal pour des performances audio optimales

    SmartSound vous permet de sélectionner plusieurs modes, tels que Film, Jeux, Musique, etc., et d'activer ainsi automatiquement les fréquences prédéfinies visant à optimiser le son en fonction du mode choisi.

    USB pour une fantastique lecture d'audio au format MP3 et l'affichage de photos au format JPEG

    La prise multimédia USB vous permet d'accéder directement à des photos en JPEG, et à de la musique MP3 sans nécessiter de PC. Branchez directement votre appareil USB sur le moniteur pour profiter de vos musiques ou de vos photos par le biais d'un navigateur de contenu convivial s'affichant à l'écran, et auquel vous accéderez facilement grâce à la télécommande fournie.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      58.4  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      23  pouces
      Format d'image
      • 16/9
      • Écran large
      Type d'écran LCD
      TFT-LCD
      Type de rétroéclairage
      Système W-LED
      Résolution d'écran
      1 920 x 1 080
      Luminosité
      250  cd/m²
      Niveau de contraste (standard)
      1 000:1
      SmartContrast
      20000000:1
      Temps de réponse (standard)
      5  ms
      Angle de visualisation
      • 170º (H)/160º (V)
      • - C/R > 10
      Amélioration de l'image
      Balayage progressif
      Amélioration de l'écran
      Écran avec traitement antireflet

    • Connectivité

      Ext arrière
      • 1 D-Sub
      • 1 HDMI (1.4a)
      • 1 casque
      • 1 entrée audio PC
      • 1 péritel
      • 1 sortie SPDIF (RCA)
      • 1 tuner
      • 1 YPbPr + 1 entrée G/D
      Ext latéral
      • CI+
      • 1 USB (JPG/MP3)

    • Pratique

      Installation facile
      • Plug-and-play
      • Système de syntonisation auto (ATS)
      Autres fonctionnalités
      Fixation VESA (100 x 100 mm)
      Type de télécommande
      Télécommande RC6 Philips
      Facilité d'utilisation
      • Affichage à l'écran
      • Liste des programmes
      • Commandes latérales
      Réglages du format d'écran
      • Auto (WSS)
      • Agrandissement au format 14/9
      • Extension 16/9
      • Écran large
      • Super zoom
      • Zoom sous-titrage
      • 4/3
      SmartSound
      • Cinéma
      • Émotion
      • Jeu
      • Actualités
      • Personnel
      • Sports
      • Standard
      Télétexte
      Smart Text 1 000 pages
      Affichage multilingue à l'écran
      • Bulgare
      • Croate
      • Tchèque
      • Danois
      • Néerlandais
      • Anglais
      • Estonien
      • Finnois
      • Français
      • Allemand
      • Grec
      • Hongrois
      • Italien
      • Kazakh
      • Letton
      • Lituanien
      • Norvégien
      • Portugais
      • Polissage
      • Roumain
      • Russe
      • Serbe
      • Slovaque
      • Slovène
      • Espagnol
      • Suédois
      • Turc
      • Ukraine
      SmartPicture
      • Cinéma
      • Custom
      • Économie d'énergie
      • Jeu
      • Natural
      • Photo
      • Standard
      • Vivant

    • Son

      Puissance de sortie (RMS)
      3 W x 2
      Amélioration du son
      • Incredible Surround
      • Smart Sound
      Système audio
      • Mono
      • Stéréo
      • Stéréo Nicam

    • Socle

      Inclinaison
      0/+15  degrés

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100-240 V, 50-60 Hz
      Mode d'arrêt
      0,3 W (typ.)
      En mode de fonctionnement
      25,6 W (typ.) / 34 W (max)
      Mode veille
      0,3 W (typ.)
      Température ambiante
      De 5 °C à 40 °C

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      Optimum 1 920 x 1 080, 60 Hz
      Formats vidéo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 24, 50, 60 Hz

    • Dimensions

      Produit avec support (mm)
      573 x 410 x 174  millimètre
      Emballage en mm (l x H x P)
      612 x 468 x 117  millimètre
      Produit sans support (mm)
      573 x 370 x 39  millimètre

    • Poids

      Produit avec emballage (kg)
      4,83  kg
      Produit avec support (kg)
      3,56  kg
      Produit sans support (kg)
      3,32  kg

    • Tuner/réception/transmission

      Entrée antenne
      Coaxiale 75 ohms (IEC75)
      Bandes du tuner
      • Hyperband
      • S-Channel
      • UHF
      • VHF
      Système TV
      • PAL I
      • PAL B/G
      • PAL D/K
      • SECAM B/G
      • SECAM D/K
      • SECAM L/L'
      Lecture vidéo
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Afficheur du tuner
      PLL
      TV numérique
      • DVB-C
      • Radiodiffusion numérique terrestre
      Prise en charge MPEG-2 et MPEG-4
      Oui
      CI/CI+
      oui (code CI+ enregistré dans l'appareil)
      MHEG-5 v1.06
      Oui

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Cordon d'alimentation
      • Télécommande (avec pile)
      • Guide de démarrage rapide
      • Mode d'emploi
      • Câble VGA

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Cordon d'alimentation
    • Télécommande (avec pile)
    • Guide de démarrage rapide
    • Mode d'emploi
    • Câble VGA
    Badge-D2C

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