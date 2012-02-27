Autres articles dans la boîte
- Cordon d'alimentation
- Télécommande (avec pile)
- Guide de démarrage rapide
- Mode d'emploi
- Câble VGA
231TE4LB/00
Une télévision de qualité sur votre moniteur LED Full HD
Profitez de performances multimédias exceptionnelles avec l'écran Full HD Philips Motivo. Avec son tuner TNT, son entrée HDMI et son son puissant, il est un excellent choix.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.
Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.
SmartPicture est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, image, divertissement, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !
Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.
Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Un tuner TNT est intégré à votre moniteur, ce qui lui permet de recevoir et d'afficher des signaux de télévision de haute qualité provenant de différentes sources.
SmartSound vous permet de sélectionner plusieurs modes, tels que Film, Jeux, Musique, etc., et d'activer ainsi automatiquement les fréquences prédéfinies visant à optimiser le son en fonction du mode choisi.
La prise multimédia USB vous permet d'accéder directement à des photos en JPEG, et à de la musique MP3 sans nécessiter de PC. Branchez directement votre appareil USB sur le moniteur pour profiter de vos musiques ou de vos photos par le biais d'un navigateur de contenu convivial s'affichant à l'écran, et auquel vous accéderez facilement grâce à la télécommande fournie.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Son
Socle
Alimentation
Résolution d'affichage prise en charge
Dimensions
Poids
Tuner/réception/transmission
Accessoires
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