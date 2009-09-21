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Arrêté
231T1SB/00
Moniteur Full HD-TV numérique élégant
Bénéficiez de performances exceptionnelles grâce à cet écran 1080p Full HD glossy et élégant équipé d'un tuner TV numérique ! Doté d'entrées HDMI et AV et d'un son puissant, le 231T1 apporte une nouvelle dimension au divertissement.
Écran large T-line 58 cm (23")
1920 x 1080 Full HD
SmartSound propose différents modes audio adaptés à la source, dont Film, Jeux et Musique, pour une meilleure réponse en fréquences
Vous cherchez un écran ACL offrant le contraste le plus élevé et les couleurs les plus éclatantes? Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la gradation extrême et au rétroéclairage amplifié permet d'afficher des images aux couleurs vives. La technologie SmartContrast permet d'obtenir des noirs parfaits et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.
Le syntonisateur DVBT intégré vous permet de regarder la télé en haute définition et les programmes diffusés en MPEG-4 avec une qualité audio-vidéo exceptionnelle.