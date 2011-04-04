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Arrêté
231T1LSB/00
Redécouvrez le plaisir de la télévision sur votre écran LED
Bénéficiez de performances exceptionnelles grâce à cet écran 1080p Full HD glossy et élégant équipé d'un tuner TV numérique ! Doté d'entrées HDMI et AV et d'un son puissant, le 231T1 apporte une nouvelle dimension au divertissement.
T-line
23" (58,4 cm)
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Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.
Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.