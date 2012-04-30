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    Brilliance Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

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    Incroyablement beau

    Le nouveau moniteur Philips Blade 2 ultra-fin et élégant à l'écran IPS grand angle offre d'excellentes performances.

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    Brilliance Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

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    Incroyablement beau

    Écran IPS ultra-fin haute performance

    • Blade 2
    • 21,5" (54,6 cm)
    • Écran Full HD
    Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

    Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

    Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

    SmartImage : affichage optimal et convivial

    SmartImage : affichage optimal et convivial

    SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, image, divertissement, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

    SmartKolor pour des images profondes et réalistes

    SmartKolor pour des images profondes et réalistes

    SmartKolor est une technologie d'extension de couleurs sophistiquée qui permet d'améliorer la palette de couleurs visibles à l'écran. En améliorant le niveau de gain RVB de l'écran, cette fonctionnalité vous permet d'obtenir des images profondes et réalistes pour un visionnage de photos et vidéos exceptionnel.

    SmartTxt pour une expérience de lecture optimale

    SmartTxt pour une expérience de lecture optimale

    SmartTxt est un algorithme sophistiqué qui permet d'améliorer la lecture de textes tels que des documents PDF, des documents ebooks, qui requièrent en général une attention et une concentration particulières.

    SmartContrast 20 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

    SmartContrast 20 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

    Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

    Touches tactiles

    Touches tactiles

    Les touches tactiles sont des icônes tactiles intelligentes qui remplacent les boutons saillants et vous permettent de régler le moniteur à votre convenance. Sensibles au moindre contact, les touches tactiles donnent à votre moniteur un aspect moderne.

    Design ultra-fin élégant, pour un look moderne

    La nouvelle gamme de moniteurs Philips utilise la toute dernière technologie LED ultra-fine qui permet d'obtenir des designs beaucoup plus fins qu'auparavant. Avec leur look tout en finesse, ces moniteurs sont non seulement beaux, mais également plus compacts.

    Matériaux écologiques, conformes aux normes internationales

    Philips s'engage à utiliser des matériaux durables et écologiques sur l'ensemble de ses moniteurs. Toutes les pièces en plastique du boîtier, les pièces métalliques du châssis ainsi que les matériaux d'emballage sont constitués à 100 % de matériaux recyclables. Pour certains modèles, nous utilisons jusqu'à 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation. Un strict respect des normes RoHS permet de réduire sensiblement ou d'éliminer des substances toxiques telles que le plomb, par exemple. La quantité de mercure des moniteurs à rétroéclairage CCFL a été réduite de manière significative, et entièrement éliminée des moniteurs à rétroéclairage LED. Visitez Philips à l'adresse http://www.asimpleswitch.com/global/ pour en savoir plus.

    Energy Star : plus d'efficacité pour une consommation minimale

    Energy Star est un programme d'efficacité énergétique parrainé par la US EPA (agence pour la protection de l'environnement aux États-Unis), également présent dans beaucoup d'autres pays. La certification Energy Star vous garantit que le produit que vous achetez est conforme aux normes d'efficacité énergétique les plus récentes valables pour la consommation maximale du produit à tous les stades de son fonctionnement. Les nouveaux moniteurs Philips sont certifiés conformes aux spécifications Energy Star 5.0 et aux normes, voire obtiennent de meilleurs résultats. Par exemple, Energy Star 5.0 préconise une consommation inférieure à 1 watt en mode veille : les moniteurs Philips consomment moins de 0,5 watts. Pour plus de détails, consultez le site www.energystar.gov.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Taille de la dalle
      21,5''/54,6 cm
      Format d'image
      16/9
      Type d'écran LCD
      LCD IPS
      Type de rétroéclairage
      Système W-LED
      Pas de masque
      0,248 x 0,248 mm
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      250  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,7 M
      Niveau de contraste (standard)
      1000/1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Angle de visualisation
      • 178° (H) / 178° (V)
      • - C/R > 10
      Amélioration de l'image
      SmartImage
      Zone de visualisation efficace
      475,2 (H) x 267,3 (V)
      Fréquence de balayage
      30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
      sRGB
      Oui
      SmartResponse (typique)
      7 ms (gris à gris)

    • Connectivité

      Entrée de signal
      • VGA (analogique)
      • DVI-D (HDCP numérique)
      Entrée de sync.
      • Synchronisation séparée
      • Synchronisation (vert)

    • Pratique

      Compatibilité Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Confort d'utilisation
      • Menu
      • Turbo
      • Marche/arrêt
      • Entrée
      • SmartImage
      Langues OSD
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Portugais
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Espagnol
      Autres fonctionnalités
      Verrou Kensington

    • Socle

      Inclinaison
      -3/+15  degrés

    • Alimentation

      Alimentation
      • Externe
      • 100-240 V CA, 50-60 Hz
      Mode d'arrêt
      0,3 W
      En mode de fonctionnement
      25 W (méthode de test d'EnergyStar 5.0)
      Mode veille
      0,3 W
      Voyant d'alimentation
      • Fonctionnement - blanc
      • Mode veille - blanc (clignotant)

    • Dimensions

      Produit avec support (mm)
      509 x 401 x 180  millimètre
      Emballage en mm (l x H x P)
      565 x 533 x 139  millimètre
      Produit sans support (mm)
      509 x 316 x 34  millimètre

    • Poids

      Produit avec emballage (kg)
      4,67  kg
      Produit avec support (kg)
      2,73  kg
      Produit sans support (kg)
      1,74  kg

    • Conditions de fonctionnement

      Température de fonctionnement
      0 à 40  °C
      MTBF
      30 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 % - 80  %
      Température de stockage
      -20 à 60  °C

    • Développement durable

      Environnement et énergie
      • LUSD
      • EnergyStar 5.0
      • Sans mercure
      Emballage recyclable
      100  %

    • Conformité et normes

      Approbations de conformité
      • BSMI
      • Marquage « CE »
      • FCC Classe B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Boîtier

      Finition
      Glossy
      Pied
      Noir
      Châssis avant
      Noir
      Capot arrière
      Noir

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